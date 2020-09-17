Dikey Geçiş Sınavı tercih dönemi öncesinde en çok merak edilenlerden biri de, DGS ile hemşireliğe geçiş yapılan bölümler oldu. DGS ile 4 yıllık hemşirelik bölümüne geçiş yapılabilen bölümler ÖSYM tarafından yayımlanan Dikey Geçiş Sınavı kılavuzunda yer alıyor. Taban puanları ve başarı sıralamasına göre yapılacak olan yerleştirmeler ile adaylar 4 yıllık bölümlere geçiş yapabilecekler. Peki Hangi bölümlerden DGS ile hemşireliğe geçiş yapılır? DGS ile hemşireliğe geçiş yapılan bölümlere ilişkin merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Dikey Geçiş Sınavı 9 Ağustos'ta binlerce öğrencinin katılımı ile gerçekleştirildi. 81 il ve 88 sınav merkezinde yapılan DGS'nin sonuçları 7 Eylül'de erişime açıldı. Adaylar, tercih işlemlerini ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yapabilecekler.
DGS aracılığıyla 2 yıllık önlisans programlarından 4 yıllık lisans bölümlerine geçiş hakkı kazanmak için tercih yapacak olan adayların yerleşebilecekleri belli başlı bölümler vardır. Bu kapsamda 2 yıllık sağlık branşlarından ön lisans mezunu olan adaylar DGS ile hemşireliğe geçiş yapılabilecek bölümleri yoğun olarak araştırıyor. DGS ile hemşireliğe geçiş yapılan bölümler 2020 şunlardır:
DGS İLE HEMŞİRELİĞE GEÇİŞ YAPILAN BÖLÜMLER HANGİLERİ?
Acil Bakım Teknikerliği
Acil Durum ve Afet Yönetimi
Acil Yardım Teknikerliği
Acil Yardım
Adli Tıp Teknikerliği
Adli Tıp
Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği
Ambulans ve Acil Bakım
Ameliyathane Hizmetleri
Ameliyathane Teknikerliği
DGS 2020 KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ
Anestezi
Anestezi Teknikerliği
Ana Çocuk Sağlığı
Cerrahi Teknikerliği
Çevre Sağılığı
Diyaliz
Denizci Sağlığı
Ebelik
Elektronörofizyoloji
Nükleer Tıp Teknikleri
Podoloji
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
Evde Hasta Bakımı
Fizik Tedavi
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Fizyoterapi
Hemşirelik
Hidroterapi
İlk ve Acil Yardım
İş ve Uğraşı Terapisi
Laboratuvar
Laboratuvar Teknolojisi
Medikal Bakım Yardımcılığı
Paramedik
Patoloji Laboratuvar
Patoloji Laboratuvar Teknikleri
Perfüzyon
Perfüzyon Teknikleri
Radyoterapi
Radyoloji
Sağlık Laboratuvarı
Sağlık Memurluğu
Sağlık Teknikerliği
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
Tıbbi Laboratuvar
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Toplum Sağlığı
Yaşlı Bakım Hizmetleri
Yaşlı Bakımı
Yaşlı Hizmetleri Bakımı
2 YILLIK HEMŞİRELİK BÖLÜMÜNDEN İSE AŞAĞIDAKİ 4 YILLIK BÖLÜMLERE GEÇİŞ YAPILABİLİR:
Ebelik
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Gerontoloji
Hemşirelik
Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri