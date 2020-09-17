17 Eylül 2020 Perşembe 16:20 - Güncelleme: 17 Eylül 2020 Perşembe 16:20

Dikey Geçiş Sınavı tercih dönemi öncesinde en çok merak edilenlerden biri de, DGS ile hemşireliğe geçiş yapılan bölümler oldu. DGS ile 4 yıllık hemşirelik bölümüne geçiş yapılabilen bölümler ÖSYM tarafından yayımlanan Dikey Geçiş Sınavı kılavuzunda yer alıyor. Taban puanları ve başarı sıralamasına göre yapılacak olan yerleştirmeler ile adaylar 4 yıllık bölümlere geçiş yapabilecekler. Peki Hangi bölümlerden DGS ile hemşireliğe geçiş yapılır? DGS ile hemşireliğe geçiş yapılan bölümlere ilişkin merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Dikey Geçiş Sınavı 9 Ağustos'ta binlerce öğrencinin katılımı ile gerçekleştirildi. 81 il ve 88 sınav merkezinde yapılan DGS'nin sonuçları 7 Eylül'de erişime açıldı. Adaylar, tercih işlemlerini ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yapabilecekler.

DGS aracılığıyla 2 yıllık önlisans programlarından 4 yıllık lisans bölümlerine geçiş hakkı kazanmak için tercih yapacak olan adayların yerleşebilecekleri belli başlı bölümler vardır. Bu kapsamda 2 yıllık sağlık branşlarından ön lisans mezunu olan adaylar DGS ile hemşireliğe geçiş yapılabilecek bölümleri yoğun olarak araştırıyor. DGS ile hemşireliğe geçiş yapılan bölümler 2020 şunlardır:

DGS İLE HEMŞİRELİĞE GEÇİŞ YAPILAN BÖLÜMLER HANGİLERİ?

Acil Bakım Teknikerliği

Acil Durum ve Afet Yönetimi

Acil Yardım Teknikerliği

Acil Yardım

Adli Tıp Teknikerliği

Adli Tıp

Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği

Ambulans ve Acil Bakım

Ameliyathane Hizmetleri

Ameliyathane Teknikerliği

DGS 2020 KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

Anestezi

Anestezi Teknikerliği

Ana Çocuk Sağlığı

Cerrahi Teknikerliği

Çevre Sağılığı

Diyaliz

Denizci Sağlığı

Ebelik

Elektronörofizyoloji

Nükleer Tıp Teknikleri

Podoloji

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon

Evde Hasta Bakımı

Fizik Tedavi

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Fizyoterapi

Hemşirelik

Hidroterapi

İlk ve Acil Yardım

İş ve Uğraşı Terapisi

Laboratuvar

Laboratuvar Teknolojisi

Medikal Bakım Yardımcılığı

Paramedik

Patoloji Laboratuvar

Patoloji Laboratuvar Teknikleri

Perfüzyon

Perfüzyon Teknikleri

Radyoterapi

Radyoloji

Sağlık Laboratuvarı

Sağlık Memurluğu

Sağlık Teknikerliği

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

Tıbbi Laboratuvar

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

Toplum Sağlığı

Yaşlı Bakım Hizmetleri

Yaşlı Bakımı

Yaşlı Hizmetleri Bakımı

2 YILLIK HEMŞİRELİK BÖLÜMÜNDEN İSE AŞAĞIDAKİ 4 YILLIK BÖLÜMLERE GEÇİŞ YAPILABİLİR:

Ebelik

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Gerontoloji

Hemşirelik

Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri

Laboratuvar teknolojisi DGS geçiş bölümleri 2020 neler?

Biyomedikal cihaz teknolojisi DGS geçiş bölümleri neler?

Hemşirelik taban puanları ve başarı sıralamaları 2020

DGS tercihleri başladı mı? 2020 DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı?