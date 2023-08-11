Sağlık Yönetimi DGS geçiş bölümleri ve taban puanları, Ön lisans eğitimini Lisans eğitimine tamamlamak isteyen adaylar tarafından araştırılıyor. DGS sınavından aldığı puan doğrultusdunda üniversitelerin Sağlık Yönetimi bölümüne geçiş yapmak isteyen adaylar için Sağlık Yönetimi DGS taban puanları 2023 ve DGS geçiş bölümleri haberimizde yer alıyor. Peki DGS ile Sağlık Yönetimi geçiş bölümleri hangileri? İşte DGS Sağlık Yönetimi taban puanları 2023 ve DGS ile Sağlık Yönetimine geçiş yapılabilen bölümler...

SAĞLIK YÖNETİMİ DGS TABAN PUANLARI 2023!



Okul - Bölüm - Puan türü - Kontenjan - Taban Puan/Tavan Puan

İstanbul Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) EA 3500/3500 210,4527 351,94

Atatürk Üniversitesi (Erzurum) Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) EA 3000/3000 219,1396 324,0174

Anadolu Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) EA 4500/4500 225,2803 311,7923

Mersin Üniversitesi Sağlık Yönetimi EA 4/4 267,1539 307,5171

Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) Sağlık Yönetimi EA 4/4 278,2948 292,6053

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Yönetimi EA 4/4 252,0741 290,1902

Ankara Üniversitesi Sağlık Yönetimi EA 3/3 271,7685 289,6866

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sağlık Yönetimi EA 2/2 275,0475 288,9942

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Yönetimi EA 4/4 260,8069 286,9549

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) Sağlık Yönetimi EA 4/4 266,0806 286,352

Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) Sağlık Yönetimi EA 4/4 257,3901 286,3477

Hitit Üniversitesi (Çorum) Sağlık Yönetimi EA 4/4 248,9504 282,6847

Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) Sağlık Yönetimi EA 3/3 268,7995 281,2784

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sağlık Yönetimi EA 4/4 246,623 280,2998

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sağlık Yönetimi EA 4/4 267,0927 280,0918

Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) Sağlık Yönetimi (Burslu) EA 1/1 279,5874 279,5874

Bayburt Üniversitesi Sağlık Yönetimi EA 4/4 245,0038 277,1861

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) Sağlık Yönetimi (Ankara) EA 4/4 257,9432 276,9109

Artvin Çoruh Üniversitesi Sağlık Yönetimi EA 3/3 245,0432 276,641

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Yönetimi EA 4/4 262,9195 275,8774

Hacettepe Üniversitesi (Ankara) Sağlık Yönetimi EA 2/2 271,3897 275,6779

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Yönetimi EA 4/4 249,8743 274,2315

Aksaray Üniversitesi Sağlık Yönetimi EA 4/4 254,0193 274,1497

İzmir Bakırçay Üniversitesi Sağlık Yönetimi EA 4/4 255,3577 274,1497

Marmara Üniversitesi (İstanbul) Sağlık Yönetimi EA 3/3 266,9486 273,7569

Sakarya Üniversitesi Sağlık Yönetimi EA 4/4 254,5078 272,7124

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) Sağlık Yönetimi EA 4/4 260,9775 271,8401

Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) Sağlık Yönetimi EA 4/4 251,628 271,7136

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Yönetimi EA 4/4 257,8425 270,6791

Selçuk Üniversitesi (Konya) Sağlık Yönetimi EA 4/4 252,9897 270,4496

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Yönetimi EA 4/4 260,1805 270,2169

Uşak Üniversitesi Sağlık Yönetimi EA 4/4 250,1937 270,1792

Bingöl Üniversitesi Sağlık Yönetimi EA 3/3 258,1918 269,2942

Ordu Üniversitesi Sağlık Yönetimi EA 3/3 261,4701 268,6707

İstinye Üniversitesi (İstanbul) Sağlık Yönetimi (Burslu) EA 1/1 268,4527 268,4527

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) Sağlık Yönetimi EA 4/4 248,036 268,4372

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Burslu) EA 1/1 267,9964 267,9964

İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Burslu) EA 1/1 266,5113 266,5113

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sağlık Yönetimi EA 4/4 259,0159 266,1336

İstanbul Arel Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Burslu) EA 1/1 265,2508 265,2508

İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Burslu) EA 1/1 265,0733 265,0733

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sağlık Yönetimi EA 3/3 258,6452 265,0538

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Burslu) EA 1/1 263,9794 263,9794

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Yönetimi EA 4/4 259,1334 262,4213

Kafkas Üniversitesi (Kars) Sağlık Yönetimi EA 3/3 239,3519 262,2542

Demiroğlu Bilim Üniversitesi (İstanbul) Sağlık Yönetimi (Burslu) EA 1/1 261,3121 261,3121

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Yönetimi EA 4/4 255,2682 261,3112

Samsun Üniversitesi Sağlık Yönetimi EA 3/3 254,2082 259,765

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) Sağlık Yönetimi EA 4/4 254,084 259,303

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sağlık Yönetimi EA 3/3 248,2082 259,1887

Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara) Sağlık Yönetimi (Burslu) EA 1/1 259,0376 259,0376

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Sağlık Yönetimi EA 3/3 257,3792 257,5869

Yozgat Bozok Üniversitesi Sağlık Yönetimi EA 4/4 246,946 257,4249

Beykent Üniversitesi (İstanbul) Sağlık Yönetimi (Burslu) EA 1/1 257,3947 257,3947

Kayseri Üniversitesi Sağlık Yönetimi EA 3/3 252,3945 257,3007

İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Burslu) EA 1/1 257,0507 257,0507

Trakya Üniversitesi (Edirne) Sağlık Yönetimi EA 4/4 246,0976 256,1325

Munzur Üniversitesi (Tunceli) Sağlık Yönetimi EA 3/3 252,2063 256,0919

Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) Sağlık Yönetimi (İÖ) EA 4/4 245,4639 255,7368

Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Yönetimi EA 4/4 248,1799 255,662

Çankırı Karatekin Üniversitesi Sağlık Yönetimi EA 3/3 243,1885 255,5409

İstinye Üniversitesi (İstanbul) Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) EA 2/2 225,8683 254,991

Kırklareli Üniversitesi Sağlık Yönetimi EA 4/4 245,0364 254,9898

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlık Yönetimi EA 3/3 246,1753 254,7749

Şırnak Üniversitesi Sağlık Yönetimi EA 3/3 242,409 254,6693

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sağlık Yönetimi EA 3/3 250,3537 254,586

Selçuk Üniversitesi (Konya) Sağlık Yönetimi (İÖ) EA 4/4 243,8768 254,4328

Muş Alparslan Üniversitesi Sağlık Yönetimi EA 4/4 251,3435 253,499

Sinop Üniversitesi Sağlık Yönetimi EA 3/3 245,5016 252,3723

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) Sağlık Yönetimi (İÖ) EA 3/3 249,2308 252,2389

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sağlık Yönetimi EA 4/4 243,587 252,1954

Iğdır Üniversitesi Sağlık Yönetimi EA 3/3 246,9816 252,1101

Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) EA 5/5 227,4172 251,3045

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Yönetimi (İÖ) EA 4/4 246,8741 251,2984

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Yönetimi EA 4/4 242,4899 249,263

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Yönetimi (İÖ) EA 4/4 244,7108 249,1606

Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC) Sağlık Yönetimi (Burslu) EA 1/1 248,9705 248,9705

Trakya Üniversitesi (Edirne) Sağlık Yönetimi (İÖ) EA 4/4 241,3435 248,2919

Düzce Üniversitesi Sağlık Yönetimi EA 4/4 245,6942 248,1776

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Yönetimi EA 4/4 242,4758 247,2195

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Yönetimi (İÖ) EA 4/4 242,5326 246,8594

Düzce Üniversitesi Sağlık Yönetimi (İÖ) EA 4/4 240,3483 245,2616

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) EA 2/2 233,4019 245,1269

Başkent Üniversitesi (Ankara) Sağlık Yönetimi (Burslu) EA 1/1 242,9124 242,9124

İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) EA 7/7 232,18 242,843

Ardahan Üniversitesi Sağlık Yönetimi EA 4/4 238,093 241,2258

Yozgat Bozok Üniversitesi Sağlık Yönetimi (İÖ) EA 4/4 238,7914 241,0874

Beykent Üniversitesi (İstanbul) Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) EA 3/3 222,8216 238,5123

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) EA 2/2 227,5816 234,8761

İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) EA 2/2 226,2834 233,919

Lefke Avrupa Üniversitesi (KKTC) Sağlık Yönetimi (İngilizce) (Burslu) EA 1/1 231,8369 231,8369

Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara) Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) EA 1/1 228,5979 228,5979

Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara) Sağlık Yönetimi (Ücretli) EA 1/1 228,2853 228,2853

İstanbul Arel Üniversitesi Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) EA 2/2 225,5295 227,0528

İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Ücretli) EA 3/3 220,1029 222,5

Başkent Üniversitesi (Ankara) Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) EA 1/1 222,3199 222,3199

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