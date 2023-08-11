Sağlık Yönetimi DGS geçiş bölümleri ve taban puanları, Ön lisans eğitimini Lisans eğitimine tamamlamak isteyen adaylar tarafından araştırılıyor. DGS sınavından aldığı puan doğrultusdunda üniversitelerin Sağlık Yönetimi bölümüne geçiş yapmak isteyen adaylar için Sağlık Yönetimi DGS taban puanları 2023 ve DGS geçiş bölümleri haberimizde yer alıyor. Peki DGS ile Sağlık Yönetimi geçiş bölümleri hangileri? İşte DGS Sağlık Yönetimi taban puanları 2023 ve DGS ile Sağlık Yönetimine geçiş yapılabilen bölümler...
SAĞLIK YÖNETİMİ DGS TABAN PUANLARI 2023!
Okul - Bölüm - Puan türü - Kontenjan - Taban Puan/Tavan Puan
İstanbul Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) EA 3500/3500 210,4527 351,94
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) EA 3000/3000 219,1396 324,0174
Anadolu Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) EA 4500/4500 225,2803 311,7923
Mersin Üniversitesi Sağlık Yönetimi EA 4/4 267,1539 307,5171
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) Sağlık Yönetimi EA 4/4 278,2948 292,6053
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Yönetimi EA 4/4 252,0741 290,1902
Ankara Üniversitesi Sağlık Yönetimi EA 3/3 271,7685 289,6866
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sağlık Yönetimi EA 2/2 275,0475 288,9942
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Yönetimi EA 4/4 260,8069 286,9549
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) Sağlık Yönetimi EA 4/4 266,0806 286,352
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) Sağlık Yönetimi EA 4/4 257,3901 286,3477
Hitit Üniversitesi (Çorum) Sağlık Yönetimi EA 4/4 248,9504 282,6847
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) Sağlık Yönetimi EA 3/3 268,7995 281,2784
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sağlık Yönetimi EA 4/4 246,623 280,2998
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sağlık Yönetimi EA 4/4 267,0927 280,0918
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) Sağlık Yönetimi (Burslu) EA 1/1 279,5874 279,5874
Bayburt Üniversitesi Sağlık Yönetimi EA 4/4 245,0038 277,1861
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) Sağlık Yönetimi (Ankara) EA 4/4 257,9432 276,9109
Artvin Çoruh Üniversitesi Sağlık Yönetimi EA 3/3 245,0432 276,641
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Yönetimi EA 4/4 262,9195 275,8774
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) Sağlık Yönetimi EA 2/2 271,3897 275,6779
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Yönetimi EA 4/4 249,8743 274,2315
Aksaray Üniversitesi Sağlık Yönetimi EA 4/4 254,0193 274,1497
İzmir Bakırçay Üniversitesi Sağlık Yönetimi EA 4/4 255,3577 274,1497
Marmara Üniversitesi (İstanbul) Sağlık Yönetimi EA 3/3 266,9486 273,7569
Sakarya Üniversitesi Sağlık Yönetimi EA 4/4 254,5078 272,7124
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) Sağlık Yönetimi EA 4/4 260,9775 271,8401
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) Sağlık Yönetimi EA 4/4 251,628 271,7136
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Yönetimi EA 4/4 257,8425 270,6791
Selçuk Üniversitesi (Konya) Sağlık Yönetimi EA 4/4 252,9897 270,4496
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Yönetimi EA 4/4 260,1805 270,2169
Uşak Üniversitesi Sağlık Yönetimi EA 4/4 250,1937 270,1792
Bingöl Üniversitesi Sağlık Yönetimi EA 3/3 258,1918 269,2942
Ordu Üniversitesi Sağlık Yönetimi EA 3/3 261,4701 268,6707
İstinye Üniversitesi (İstanbul) Sağlık Yönetimi (Burslu) EA 1/1 268,4527 268,4527
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) Sağlık Yönetimi EA 4/4 248,036 268,4372
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Burslu) EA 1/1 267,9964 267,9964
İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Burslu) EA 1/1 266,5113 266,5113
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sağlık Yönetimi EA 4/4 259,0159 266,1336
İstanbul Arel Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Burslu) EA 1/1 265,2508 265,2508
İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Burslu) EA 1/1 265,0733 265,0733
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sağlık Yönetimi EA 3/3 258,6452 265,0538
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Burslu) EA 1/1 263,9794 263,9794
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Yönetimi EA 4/4 259,1334 262,4213
Kafkas Üniversitesi (Kars) Sağlık Yönetimi EA 3/3 239,3519 262,2542
Demiroğlu Bilim Üniversitesi (İstanbul) Sağlık Yönetimi (Burslu) EA 1/1 261,3121 261,3121
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Yönetimi EA 4/4 255,2682 261,3112
Samsun Üniversitesi Sağlık Yönetimi EA 3/3 254,2082 259,765
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) Sağlık Yönetimi EA 4/4 254,084 259,303
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sağlık Yönetimi EA 3/3 248,2082 259,1887
Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara) Sağlık Yönetimi (Burslu) EA 1/1 259,0376 259,0376
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Sağlık Yönetimi EA 3/3 257,3792 257,5869
Yozgat Bozok Üniversitesi Sağlık Yönetimi EA 4/4 246,946 257,4249
Beykent Üniversitesi (İstanbul) Sağlık Yönetimi (Burslu) EA 1/1 257,3947 257,3947
Kayseri Üniversitesi Sağlık Yönetimi EA 3/3 252,3945 257,3007
İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Burslu) EA 1/1 257,0507 257,0507
Trakya Üniversitesi (Edirne) Sağlık Yönetimi EA 4/4 246,0976 256,1325
Munzur Üniversitesi (Tunceli) Sağlık Yönetimi EA 3/3 252,2063 256,0919
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) Sağlık Yönetimi (İÖ) EA 4/4 245,4639 255,7368
Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Yönetimi EA 4/4 248,1799 255,662
Çankırı Karatekin Üniversitesi Sağlık Yönetimi EA 3/3 243,1885 255,5409
İstinye Üniversitesi (İstanbul) Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) EA 2/2 225,8683 254,991
Kırklareli Üniversitesi Sağlık Yönetimi EA 4/4 245,0364 254,9898
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlık Yönetimi EA 3/3 246,1753 254,7749
Şırnak Üniversitesi Sağlık Yönetimi EA 3/3 242,409 254,6693
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sağlık Yönetimi EA 3/3 250,3537 254,586
Selçuk Üniversitesi (Konya) Sağlık Yönetimi (İÖ) EA 4/4 243,8768 254,4328
Muş Alparslan Üniversitesi Sağlık Yönetimi EA 4/4 251,3435 253,499
Sinop Üniversitesi Sağlık Yönetimi EA 3/3 245,5016 252,3723
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) Sağlık Yönetimi (İÖ) EA 3/3 249,2308 252,2389
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sağlık Yönetimi EA 4/4 243,587 252,1954
Iğdır Üniversitesi Sağlık Yönetimi EA 3/3 246,9816 252,1101
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) EA 5/5 227,4172 251,3045
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Yönetimi (İÖ) EA 4/4 246,8741 251,2984
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Yönetimi EA 4/4 242,4899 249,263
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Yönetimi (İÖ) EA 4/4 244,7108 249,1606
Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC) Sağlık Yönetimi (Burslu) EA 1/1 248,9705 248,9705
Trakya Üniversitesi (Edirne) Sağlık Yönetimi (İÖ) EA 4/4 241,3435 248,2919
Düzce Üniversitesi Sağlık Yönetimi EA 4/4 245,6942 248,1776
Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Yönetimi EA 4/4 242,4758 247,2195
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Yönetimi (İÖ) EA 4/4 242,5326 246,8594
Düzce Üniversitesi Sağlık Yönetimi (İÖ) EA 4/4 240,3483 245,2616
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) EA 2/2 233,4019 245,1269
Başkent Üniversitesi (Ankara) Sağlık Yönetimi (Burslu) EA 1/1 242,9124 242,9124
İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) EA 7/7 232,18 242,843
Ardahan Üniversitesi Sağlık Yönetimi EA 4/4 238,093 241,2258
Yozgat Bozok Üniversitesi Sağlık Yönetimi (İÖ) EA 4/4 238,7914 241,0874
Beykent Üniversitesi (İstanbul) Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) EA 3/3 222,8216 238,5123
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) EA 2/2 227,5816 234,8761
İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) EA 2/2 226,2834 233,919
Lefke Avrupa Üniversitesi (KKTC) Sağlık Yönetimi (İngilizce) (Burslu) EA 1/1 231,8369 231,8369
Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara) Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) EA 1/1 228,5979 228,5979
Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara) Sağlık Yönetimi (Ücretli) EA 1/1 228,2853 228,2853
İstanbul Arel Üniversitesi Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) EA 2/2 225,5295 227,0528
İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Ücretli) EA 3/3 220,1029 222,5
Başkent Üniversitesi (Ankara) Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) EA 1/1 222,3199 222,3199
SAĞLIK YÖNETİMİ DGS GEÇİŞ BÖLÜMLERİ
ACİL BAKIM TEKNİKERLİĞİ
ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ
ACİL YARDIM
ACİL YARDIM TEKNİKERLİĞİ
ADLİ TIP
ADLİ TIP TEKNİKERLİĞİ
AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI
AMBULANS VE ACİL BAKIM
AMBULANS VE ACİL BAKIM TEKNİKERLİĞİ
AMELİYATHANE HİZMETLERİ
AMELİYATHANE TEKNİKERLİĞİ
1106 ANESTEZİ
ANESTEZİ TEKNİKERLİĞİ
CERRAHİ TEKNİKERLİĞİ
DİYALİZ
İLK VE ACİL YARDIM (MYO/YO)
İLK VE ACİL YARDIM (TIP)
OTOPSİ YARDIMCILIĞI
PARAMEDİK
ENGELLİ BAKIMI VE REHABİLİTASYON
EVDE HASTA BAKIMI
HASTA BAKIMI
YAŞLI BAKIM HİZMETLER
YAŞLI BAKIMI
YAŞLI HİZMETLERİ BAKIMI
FİZİK TEDAVİ
FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON
FİZYOTERAPİ
HİDROTERAPİ
GENEL İŞLETME
İŞ İDARESİ
İŞLETME
İŞLETME YÖNETİMİ
İŞLETMECİLİK
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ
İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSİ
LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK
ODİOMETRİ / ODYOMETRİ
OPTİSYENLİK
ORTOPEDİK PROTEZ VE ORTEZ
PATOLOJİ LABORATUVAR
PATOLOJİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ
SAĞLIK LABORATUVARI
TIBBİ LABORATUAR TEKNİKLERİ / TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ
TIBBİ LABORATUVAR
PROTEZ VE ORTEZ
RADYOLOJİ
RADYOTERAPİ
TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ
SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ TEKNİKERLİĞİ
SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ
SAĞLIK YÖNETİMİ
SAĞLIK MEMURLUĞU
SAĞLIK TEKNİKERLİĞİ
SAĞLIK TURİZMİ İŞLETMECİLİĞİ
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK
TIBBİ İSTATİSTİK VE BİLGİSAYAR
VETERİNER SAĞLIK TEKNİKERLİĞİ
YÖNETİM