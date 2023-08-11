DGS sonuçları açıklandı! ÖSYM giriş 2023 DGS sınav sonuçları sorgulama ekranı

DGS sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. 16 Temmuz tarihinde gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı'nın sonuçları ÖSYM'nin 'sonuc.osym.gov.tr' adresi üzerinden erişime açıldı. 2 yıllık ön lisans mezunlarının eğitimlerini 4 yıla tamamlamak için katıldığı 2023 DGS sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih süreci başlayacak. İşte ÖSYM AİS 2023 DGS sınav sonuçları sorgulama ekranı

2023 DGS SONUÇLARI AÇIKLANDI!



16.07.2023 tarihinde uygulanan Dikey Geçiş Sınavı'nın (2023-DGS) değerlendirme işlemleri tamamlandı.



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanan Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) sonuçları 11 Ağustos 2023 tarihinde erişime açıldı.

DGS SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?



Adaylar DGS sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecekler.

2023 DGS SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle görüntülenebilecek.



2023 DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2023-DGS tercih işlemlerinin başlayacağı tarih henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl sınav sonuçları yine 11 Ağustos'ta açıklanmış, tercihler ise Ağustos'un 24'ünde başlamıştı.

Bu tarihler göz önünde bulundurulduğunda DGS tercihlerinin aynı tarihlerde başlaması bekleniyor.