DGS puanı nasıl hesaplanır? DGS'de kaç net kaç puan getirir? DGS Puan hesaplama (yeni sistem)

DGS Puan hesaplama yöntemi, sınava katılan adaylar tarafından araştırılıyor. 2 yıllık üniversite mezunlarrının eğitimlerini 4 yıla tamamlamak için katılım sağladığı Dikey Geçiş Sınavında adaylara sayısal ve sözel testlerden oluşan 100 soru soruldu. DGS Puan hesaplama (yeni sistem) yapılırken öncelikle her iki testten de en az 1 net yapılması gerekmektedir. Sınavda her iki testten de en az 1 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanır. Peki DGS'de kaç net kaç puan getirir? DGS puanı nasıl hesaplanır? İşte detaylar

2023 DGS PUANI NASIL HESAPLANIR?

DGS puanları hesaplanırken, yetenek testinin sayısal ve sözel bölümleri için adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir.

Adayların, sayısal ve sözel bölümlerin her birinden aldıkları ham puanların ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece adaylar için Sayısal Standart Puan ve Sözel Standart Puan hesaplanacaktır.

Kullandığınız DGS puan hesaplama sistemi, sayısal, sözel ve eşit ağırlık olmak üzere 3 puan türünün katsayılarına göre ayarlanmıştır. Sınavdan alabileceğiniz en yüksek puanlar her puan türüne göre değişiklik göstermektedir. Ayrıca aldığınız puanlar her sene standart sapmaya göre değişiklik gösterebilmektedir. Doğru ve yanlışlarınızı girdikten sonra hem net sayılarınızı hem puan türlerine göre kaç puan aldığınızı öğrenebilirsiniz.

ÖNLİSANS BAŞARI (ÖBP) PUANI NEDİR, NASIL HESAPLANIR?

Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınacak DGS puanları hesaplanacaktır.

Ön lisans akademik not ortalamaları (en yükseği 100, en düşüğü 50 olarak değerlendirilerek) 0,8 ile çarpılarak Önlisans Başarı Puanına (ÖBP) dönüştürülecektir. Böylece, 50 olan en düşük notun ÖBP değeri 40 olacak, en yüksek 100 olan notun da ÖBP değeri 80 olacaktır.

50'nin altında olan notlar 50 olarak değerlendirmeye alınacaktır. Bu şekilde hesaplanan Önlisans Başarı Puanı merkezî sınavdan alınan puana eklenerek adayın yerleştirme puanı hesaplanacaktır. Bütün not sistemleri doğru orantı kurularak, 100'lü not sistemine dönüştürülecektir.

DGS ÖBP PUANI HESAPLAMA



DGS Önlisans Başarı Puanı hesaplama hakkında pek çok soru gelmekte. Ön lisans yani 2 yıllık boyunca sınavlara girerek aldığınız akademik not ortalamasını 0.8 ile çarparak ön lisans başarı puanını elde ediyoruz. En düşük not olan 50'nin ÖBP değeri 40, En yüksek not olan 100'ün ÖBP değeri 80 olarak alınır. 50'nin altında kalan notlar da 50 olarak değerlendirmeye alınır. Eğer 4'lü puan sistemine ait bir ortalamanız var ise onun için not ortalamanızı 20 ile çarpmanız gerekiyor. Örnek olarak 3.20 bir ortalamaya sahip öğrencinin ÖBP puanı 20 ile çarpılınca 64 olmaktadır. DGS okul puanı da böyle hesaplanmaktadır. DGS diploma notu kaç puan getirir diye soruyorsanız 24 ile 48 puan arası getirmektedir. DGS puan hesaplama sistemine bu şekilde eklenmektedir.

DİPLOMA PUANI 4'LÜK NEDİR ?



Bazı üniversiteler elde ettiğiniz vize final puanlarını 4 lük sistem üzerinden ifade etmektedir. Üniversite mezuniyetiniz neticesinde diploma notunuz 4 lük sisteme göre ise aşağıdaki ilgili alana girebilirsiniz Sistem otomatik 100 lük sisteme çevirecektir

100 lük sisteme çevrilirken (4lük puan)*25=(100lük puan) şeklinde bir formül kullanılmaktadır Mesela diploma notu 3 olan bir adayın 100lük sistemde notu 75 tir

DİPLOMA PUANI 100'LÜK NEDİR ?



Bazı üniversiteler ise elde ettiğiniz vize final puanlarını 100 lük sistem üzerinden ifade etmektedir. Üniversite mezuniyetiniz neticesinde diploma notunuz 100 lük sisteme göre ise aşağıdaki ilgili alana girebilirsiniz Sistem otomatik 4 lük sisteme çevirecektir

4 lük sisteme çevrilirken (100lük puan)/4=(4lük puan) şeklinde bir formül kullanılmaktadır Mesela diploma notu 75 olan bir adayın 4lük sistemde notu 3 tür.

DGS'DE KAÇ NET KAÇ PUAN GETİRİR?



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen 2023 DGS'de Puan Hesaplama yapılırken öncelikle her iki testten de en az 1 net yapmanız gerekmektedir. Sözelden tercih yapacak adaylar sayısal testinden en az 1 net yapmazlarsa, sayısaldan tercih yapacak adaylar ise sözelden en az 1 net yapmazlarsa puanları hesaplanmaz.

DGS Puanı içerik olarak yaptığınız netlerden elde ettiğiniz puana, 2 yıllık eğitimin ardından elde ettiğiniz diploma puanınızın belirli bir formül ile eklenmesi neticesinde oluşur.

DGS sınavında yapılan 4 yanlış soru 1 doğru soruyu götürmektedir. Peki DGS'de 270 almak için kaç net yapmak lazım? İşte sayısal-sözel net sayısına göre DGS puanı hesaplama formülü

(Sayısal: 26 net - Sözel: 4 net)

PUAN TÜRLERİ

DGS-SAY: 223,438

DGS-SÖZ: 155,176

DGS-EA: 189,307

NET SAYISI: 30

(Sayısal: 4 net - Sözel: 26 net)

PUAN TÜRLERİ

DGS-SAY: 173,120

DGS-SÖZ: 210,396

DGS-EA: 191,758

NET SAYISI: 40

(Sayısal: 36 net - Sözel: 4 net)

DGS-SAY: 252,492

DGS-SÖZ: 160,987

DGS-EA: 206,739

NET SAYISI: 40

(Sayısal: 4 net - Sözel: 36 net)

DGS-SAY: 179,302

DGS-SÖZ: 241,307

DGS-EA: 210,305

NET SAYISI: 50

(Sayısal: 46 net - Sözel: 4 net)

DGS-SAY: 281,546

DGS-SÖZ: 166,797

DGS-EA: 224,172

NET SAYISI: 50

(Sayısal: 4 net - Sözel: 46 net)

DGS-SAY: 185,485

DGS-SÖZ: 272,218

DGS-EA: 228,851

NET SAYISI: 60

(Sayısal: 50 net - Sözel: 10 net)

DGS-SAY: 296,877

DGS-SÖZ: 187,668

DGS-EA: 242,273

NET SAYISI: 60

(Sayısal: 10 net - Sözel: 50 net)

DGS-SAY: 205,390

DGS-SÖZ: 288,069

DGS-EA: 246,729

NET SAYISI: 70

(Sayısal: 50 net - Sözel: 20 net)

DGS-SAY: 303,059

DGS-SÖZ: 218,579

DGS-EA: 260,819

NET SAYISI: 70

(Sayısal: 20 net - Sözel: 50 net)

DGS-SAY: 234,444

DGS-SÖZ: 293,879

DGS-EA: 264,162

NET SAYISI: 80

(Sayısal: 50 net - Sözel: 30 net)

DGS-SAY: 309,242

DGS-SÖZ: 249,490

DGS-EA: 279,366

NET SAYISI: 80

(Sayısal: 30 net - Sözel: 50 net)

PUAN TÜRLERİ

DGS-SAY: 263,498

DGS-SÖZ: 299,690

DGS-EA: 281,594

Yukarıda hesaplanan puanlara Ağırlıklı Önlisans Başarı Puanı eklenmemiştir.