17 Eylül 2020 Perşembe 14:10 - Güncelleme: 17 Eylül 2020 Perşembe 14:10

Dikey Geçiş Sınavı'na katılan binlerce öğrenci DGS tercihleri başladı mı? 2020 DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı? gibi soruların yanıtlarını merak ediyor. Ağustos'un 9'unda gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı'nın sonuçları 7 Eylül'de açıklandı. Üniversitelerden aldıkları 2 yıllık ön lisans eğitimini 4 yıllık lisans programlarına tamamlamak isteyen öğrenciler sonuçlarını öğrendikten sonra DGS tercihlerinin yapılacağı günü beklemeye başladılar. Adaylar, ÖSYM tarafından belirtilen tarihlerde tercih işlemlerini gerçekleştirebilecekler. DGS tercih dönemi hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizden ulaşabilirsiniz.

Dikey Geçiş Sınavı 9 Ağustos'ta binlerce öğrencinin katılımı ile gerçekleştirildi. 81 il ve 88 sınav merkezinde yapılan DGS'nin sonuçları 7 Eylül'de erişime açıldı. Adaylar, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden duyurular kısmından öğrenecekler. DGS 2020 tercih dönemine ilişkin merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

2020 DGS TERCİH KILAVUZU AÇIKLANDI MI?

DGS tercih kılavuzu henüz açıklanmadı. DGS tercih kılavuzu yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

DGS TERCİHLERİ BAŞLADI MI?

ÖSYM tarafından DGS tercih kılavuzu yayınlanınca tercihler de başlayacak.

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir.

Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için önce Tablo-2’nin dikkatlice incelenmesi gerekmektedir. Bu tabloda, ön lisans programından mezun olunacak/olunan alan bulunarak hangi alanlardaki lisans programlarının tercih edilebileceği belirlenecektir. Bunun dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersiz sayılacaktır.

Tablo-1, dikey geçiş yapılabilecek lisans programlarının kodlarını, adlarını, kontenjanlarını, puan türünü, öğretim süresini ve varsa koşullarını göstermektedir.

Adaylar, tercih etmek istedikleri Tablo-1’de yer alan lisans programlarının koşul ve açıklamalarını, tercihlerini sonlandırmadan önce dikkatlice incelemelidir. Koşulları uygun olmayan programlar tercih edilmemelidir. Koşulları kendisine uymadığı halde tercih ettiği ve yerleştiği programla ilgili oluşabilecek sorunların sorumluluğu adaya aittir. Yerleştirme işleminde, yeterli puana sahip olunması koşuluyla tercih sırası önem kazanmaktadır. Bu yüzden tercihler yapılırken eğitim görmek istenen programların en çok istenilenden başlanmak üzere sıralanması uygun bir yoldur.

Adaylar dikey geçiş yapmak istedikleri yükseköğretim lisans programlarını istek sırasına göre ilgili alana yazacaklardır. Bir aday yalnız mezun olduğu alan ile ilgili programlar arasından, koşulları karşılamak şartıyla, Tablo-1’den en çok 30 tercih yapabilecektir. Tercihlerin tümünün kullanılması zorunlu değildir.

ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemi yapılmalı ve tercih işlemi ekrandaki uyarılara göre sonlandırılmalıdır. Tercihlerin ÖSYM’ye ulaştığından emin olunması için ekranda “2019-DGS Tercihleriniz ÖSYM’ye bildirilmiştir.” ifadesi mutlaka görülmelidir.

Tercih bildirim işlemini tamamlayan adaylar, "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerinde değişiklik yapabileceklerdir. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar, bu işlemi elektronik ortamda yapacaklardır. Tercih iptali yapılmaz. Tercihlerde değişiklik, tercihlerin kısmen ya da tamamen iptali vb. değişiklik taleplerini içeren dilekçelere Merkezimizde kesinlikle işlem yapılmayacaktır. Tercih süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik yapılamaz.

Adaylar tercih işlemini tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercih bilgilerini mutlaka kontrol etmeli ve yazıcıdan tercih listesini alarak saklamalıdır.