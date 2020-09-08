DGS puanları neden düştü? DGS başarı sıralaması 2020 açıklandı mı?

08 Eylül 2020 Salı 16:42 - Güncelleme: 08 Eylül 2020 Salı 16:42

ÖSYM tarafından 1 ay önce gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı'nın sonuçları 7 Eylül'de açıklandı. Büyük bir heyecanla sonuçlarını görüntüleyen adaylar, tercih dönemini beklemeye başladı. Tercih öncesinde en çok merak edilenlerden biri de, DGS puanlarının neden düştüğü oldu. Taban puanları ve DGS başarı sıralamasına göre yapılacak olan yerleştirmeler ile adaylar 4 yıllık bölümlere geçiş yapabilecekler. Peki DGS puanları neden düştü?

DGS PUANLARI NEDEN DÜŞTÜ?

Bu yıl ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavından (DGS) puanlarının düştüğü görüldü. Matematikte adayların çoğunun zorlanması ve az net çıkarması sonucu DGS puanları düştü. Türkçe sorularına da vakit yetişriremeyen adayların geneli soruların bir kısmına vakit yetiremediğini belirtti.

Bu sene gelen 0,5 ham puan kuralından dolayı da DGS adayları her iki bölümden soru çözmek zorunda kaldı. Bu nedenle değişen müfredatla birlikte DGS'de ortalamanın düşmesiyle sonucu alınan puanların beklenenden az gelmesi sıralamayı değiştirmeyecektir.

Orta dilim puanlarda olmasa da yüksek puan dilimlerinde bu düşüş yerleştirme açısından etkili olabilir.

DGS BAŞARI SIRALAMASI, TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

2020 DGS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Tercih kılavuzu yayınlanmadığı için DGS 4 yıllık bölümlerin taban puanları ile başarı sıralaması da henüz belli olmadı. ÖSYM tarafından ilerleyen günlerde yayınlanacak DGS kılavuzu ile birlikte başarı sıralaması ve bölümlerin taban puanları belli olacak. DGS tercih kılavuzu yayınlandığında haberimizde yer alacak.

DGS İLE HANGİ BÖLÜMLERE GEÇİŞ YAPILIR?

DGS ile geçiş yapılabilecek bölümler listesi, ÖSYM tarafından yayımlanan tercih kılavuzunda yer alıyor. Aşağıdaki linke tıklarayak "Ön Lisans Mezuniyet Alanlarına Göre Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları"nı inceleyebilir, geçiş yapmak istediğiniz bölümü kontrol edebilirsiniz.

DGS İLE GEÇİŞ YAPILAN BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

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