08 Eylül 2020 Salı 18:28 - Güncelleme: 08 Eylül 2020 Salı 18:28

Ağustos'un 9'unda gerçekleştirilen DGS 2020 sınavının sonuçları açıklanmasıyla birlikte öğrenciler geçiş yapabilecekleri bölümleri araştırmaya koyuldu. Sosyal hizmetler DGS geçiş bölümleri ile adaylar öğrenimlerini 4 yıla tamamlamak istedikleri branşı tercih edecekler. 2020 DGS puanı ile Sosyal hizmetlerden geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Sosyal hizmetler DGS geçiş bölümleri haberimizde yer alıyor.

Dikey geçiş sınavı ile sosyal hizmetler bölümü mezunları hangi bölümlere girebileceklerini aşağıdaki tablodan öğrenebilirler. Sosyal hizmetler mezunlarının geçiş yapabileceği sosyal hizmetler DGS bölümleri şunlardır.

* Sosyal Hizmet

* Sosyoloji

Bu örgün eğitim programları dışında sosyal hizmetler bölümü mezunları Atatürk, Anadolu ve İstanbul üniversitelerinin açıköğretim programlarına geçiş de yapabilme hakkına sahiptirler. Sosyal hizmetler mezunlarının geçiş yapabileceği DGS bölümleri de şunlardır.

* Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

* Uluslararası İlişkiler

* Maliye

* Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

* İktisat

* Kamu Yönetimi

* Halkla İlişkiler ve Tanıtım

* Konaklama İşletmeciliği

* Sosyal Hizmet

* İşletme

Sosyal hizmetler mezunlarının girebileceği bölümlerin tercih edilebildiği DGS puan türlerini de listelemek gerekirse aşağıdaki gibidir:

Sosyal Hizmet --> Eşit Ağırlık, EA Puan Türü

Sosyoloji --> Eşit Ağırlık, EA Puan Türü

Açıköğretim Fakültelerinde Okutulan Bölümlerin Puan Türleri Şu Şekildedir:

Konaklama İşletmeciliği --> EA, Eşit Ağırlık Puan Türü

Uluslararası İlişkiler --> EA, Eşit Ağırlık Puan Türü

İşletme --> EA, Eşit Ağırlık Puan Türü

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık --> SÖZ, Sözel Puan Türü

Halkla İlişkiler ve Tanıtım --> SÖZ, Sözel Puan Türü

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri --> EA, Eşit Ağırlık Puan Türü

Sosyal Hizmet --> EA, Eşit Ağırlık Puan Türü

İktisat --> EA, Eşit Ağırlık Puan Türü

Maliye --> EA, Eşit Ağırlık Puan Türü

Kamu Yönetimi --> EA, Eşit Ağırlık Puan Türü

Sosyal Hizmetler Bölümü Dersleri Nelerdir?

Dört yıllık Sosyal Hizmetler lisans bölümünü tercih etmeyi düşünen aday öğrenciler;

Sosyoloji,

Sosyal Hizmet Mevzuatı,

Sosyal Güvenlik,

Psikoloji,

İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre,

Sosyal Hizmet Kuramları,

Sosyal Politika,

Hukukun Temel Kavramları,

Aile ve Çocukla Sosyal Hizmet,

Engellilere Sosyal Hizmet,

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyonunu Planlama,

Göçmen ve Sığınmacılara Sosyal Hizmet,

Sosyal Antropoloji,

Ruh Sağlığı ve Bozuklukları,

gibi derslerden sorumlu olacaklardır. İki yıllık önlisans bölümünü tercih etmeyi amaçlayan aday öğrenciler ise;

Sosyal Hizmete Giriş,

Temel Bakım Hizmetleri,

İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre,

Çalışma Etiği

gibi uygulamaya yönelik derslerin eğitimi verilir.

Sosyal hizmetler lisans bölümünü başarı ile tamamlayan öğrencilere “Sosyal hizmet uzmanı” unvanı verilir.

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