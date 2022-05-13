DGS başvuruları başladı. DGS başvuru tarihleri ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 sınav takviminde yer alıyor. Adaylar başvuru işlemlerini ÖSYM'nin Aday İşlemleri sistemi üzerinden gerçekleştirecekler. Dikey Geçiş Sınavına girecek olan adaylar "DGS başvuruları ne zaman 2022? DGS başvuru ücreti ne kadar?" sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...

DGS başvuruları için yoğun arayış başladı. 2 yıllık ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin 4 yıllık lisans programlarına geçiş yapmalarını sağlayan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2022 başvuruları başladı. Sınava katılmak isteyen adaylar, 13-23 Mayıs tarihleri arasında https://ais.osym.gov.tr/ üzerinden başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecekler.

DGS BAŞVURU TARİHLERİ 2022

2022 ÖSYM sınav takvimine göre DGS başvuruları 13 Mayıs 2022 tarihinde başlayıp ve 23 Mayıs'ta sona erecek.

Normal başvuru süresi içerisinde başvurularını tamamlayamayan adayların başvuruları ise 31 Mayıs 2022 geç başvuru gününde alınacak.

DGS 2022 NE ZAMAN?

ÖSYM sınav takvimi içerisinde yer alan bilgilere göre başvuruları Mayıs ayının 13-23 tarihleri arasında alınacak olan Dikey Geçiş Sınavı Temmuz ayının 3'ünde gerçekleşecek.

DGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

DGS 2022 başvuru kılavuzu henüz yayınlanmadı. DGS ücreti yayımlanacak olan kılavuz ile açıklanacak. Geçtiğimiz yıl DGS başvuru ücreti 150,00 TL olmuştu.

DGS BAŞVURU TARİHLERİ

13.05.2022 - 23.05.2022

DGS SINAV /SONUÇ TARİHLERİ

03.07.2022 - 12.08.2022