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Eğitim

DGS ek tercihleri başladı! ÖSYM DGS ek tercih kılavuzu 2020

DGS ek tercihleri başladı. Bununla birlikte DSG ek tercih kılavuzu 2020 ÖSYM tarafından yayınlandı. 2 yıllık Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının 4 yıllık üniversiteye geçiş yapmak için katıldıkları Dikey Geçiş Sınavı için ek tercih işlemleri, 05-11 Kasım 2020 tarihleri arasında yapılacak. Yerleştirme yapılacak programların kontenjanları ve puanları ÖSYM DGS ek tercih kılavuzunda yer alıyor. İşte ÖSYM DGS ek tercih kılavuzu 2020

05 Kasım 2020 Perşembe  12:27 - Güncelleme: 05 Kasım 2020 Perşembe 12:27
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ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre DGS ek tercih kılavuzu 2020 yayınlandı. DGS’ye katılan adaylar ek tercihlerini ÖSYM DGS ek tercih kılavuzu 2020 üzerinden yapabilecekler. DGS ek tercihlerini yapacak olan adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacaklardır. Adaylar, 11 Kasım’a kadar tercih yapabilecek. İşte DSG ek tercih kılavuzu 2020...

DGS EK TERCİHLER NE ZAMAN?

Ek yerleştirme işleminde, 2020-DGS Başvuru kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. 2020-DGS Ek Yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, yukarıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

DGS EK TERCİH KILAVUZU 2020

DGS EK TERCİHLER NASIL YAPILIR?

Ek tercih işlemleri, 11 Kasım 2020 tarihinde saat 23:59’da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 05 Kasım 2020 günü saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacaklardır.

Posta ile Merkezimize gönderilen veya elden verilen tercihler işleme alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır. Ek yerleştirme için tercih ücreti 20,00 TL’dir. Ek yerleştirme için tercih yapmak isteyen adaylar, tercih ücretini, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile 5-12 Kasım 2020 tarihleri arasında yatıracaklardır. Ücret yatırma işlemi 12 Kasım 2020 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. Banka/ATM’lerden tercih ücreti yatırılmamalıdır. Adaylar, tercihlerini yaptıktan sonra tercih ücretini yatırarak tercih işlemlerini tamamlayacaklardır. Süresi içinde ek yerleştirme tercih ücretini yatırmayan adayların yapmış oldukları tercihler geçersiz sayılacak ve ek yerleştirme işlemine dâhil edilmeyecektir.

DGS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?

Ek yerleştirme için tercih ücreti 20,00 TL’dir. Ek yerleştirme için tercih yapmak isteyen adaylar, tercih ücretini, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile 5-12 Kasım 2020 tarihleri arasında yatıracaklardır. Ücret yatırma işlemi 12 Kasım 2020 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. Banka/ATM’lerden tercih ücreti yatırılmamalıdır. Adaylar, tercihlerini yaptıktan sonra tercih ücretini yatırarak tercih işlemlerini tamamlayacaklardır. Süresi içinde ek yerleştirme tercih ücretini yatırmayan adayların yapmış oldukları tercihler geçersiz sayılacak ve ek yerleştirme işlemine dâhil edilmeyecektir.

DGS EK TERCİH KONTENJAN VE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN

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