DGS ek tercih kontenjanları: 2020 DGS ek yerleştirme puanları

05 Kasım 2020 Perşembe 13:08 - Güncelleme: 05 Kasım 2020 Perşembe 13:08

DGS ek yerleştirmeleri başladı. Adaylar, ÖSYM tarafından yayınlanan DGS ek tercih kontenjanlarına göre 2020 DGS ek yerleştirme puanları ile tercihlerini yapılabilecekler. 2 yıllık üniversite mezunlarının 4 yıllık üniversiteye geçiş yapmak için katıldıkları Dikey Geçiş Sınavı için ek tercih işlemleri, 05-11 Kasım 2020 tarihleri arasında yapılacak. Yerleştirme yapılacak programların DGS ek tercih kontenjanları ve yerleştirme puanları ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzda yer alıyor.

ÖSYM tarafından yapılan son dakika duyurusunda DGS ek tercihlerinin başladığı belirtildi. Bugün başlayan DGS ek tercih işlemleri 11 Kasım 2020'ye kadar devam edecek.

DGS’ye katılan adaylar ek tercihlerini ÖSYM DGS ek tercih kılavuzu 2020 üzerinden yapabilecekler. DGS ek tercihlerini yapacak olan adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacaklardır. Adaylar, 11 Kasım’a kadar tercih yapabilecek. İşte DGS ek tercih kontenjanları.

DGS EK TERCİH İÇİN TIKLAYINIZ

DGS EK TERCİHLER NE ZAMAN?

Ek yerleştirme işleminde, 2020-DGS Başvuru kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. 2020-DGS Ek Yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, yukarıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

DGS EK TERCİH KONTENJANLARI 2020 EK YERLEŞTİRME PUANLARI

DGS EK TERCİH KILAVUZU 2020

DGS EK TERCİHLER NASIL YAPILIR?

Ek tercih işlemleri, 11 Kasım 2020 tarihinde saat 23:59’da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 05 Kasım 2020 günü saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacaklardır.

Posta ile Merkezimize gönderilen veya elden verilen tercihler işleme alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır. Ek yerleştirme için tercih ücreti 20,00 TL’dir. Ek yerleştirme için tercih yapmak isteyen adaylar, tercih ücretini, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile 5-12 Kasım 2020 tarihleri arasında yatıracaklardır. Ücret yatırma işlemi 12 Kasım 2020 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. Banka/ATM’lerden tercih ücreti yatırılmamalıdır. Adaylar, tercihlerini yaptıktan sonra tercih ücretini yatırarak tercih işlemlerini tamamlayacaklardır. Süresi içinde ek yerleştirme tercih ücretini yatırmayan adayların yapmış oldukları tercihler geçersiz sayılacak ve ek yerleştirme işlemine dâhil edilmeyecektir.

DGS ek tercihleri başladı! ÖSYM DGS ek tercih kılavuzu 2020