KPSS branş sıralamasının yerleştirmeye etkisi nedir? KPSS branş bazında sıralama 2020

05 Kasım 2020 Perşembe 13:57 - Güncelleme: 05 Kasım 2020 Perşembe 13:57

KPSS branş sıralaması 2020 sınava katılan lisans mezunu adaylar tarafından araştırılıyor. Bu sene Kamu Personel Seçme Sınavı'na katılan adayların sınav sonuçlarına göre KPSS branş bazında sıralama 2020 listeleri ÖSYM tarafından Aday İşlemleri Sistemine yansıtıldı. Peki KPSS branş sıralamasının yerleştirmeye etkisi nedir? İşte KPSS branş bazında sıralama 2020 hakkında detaylı bilgi.

KPSS LİSANS BRANŞ BAZINDA SIRALAMA SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile branş bazında sıralamalarını öğrenebileceklerdir.

KPSS BRANŞ SIRALAMASI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM Başkanı Halis Aygün konu ile ilgili yaptığı açıklamada KPSS lisans branş sıralamasının açıklandığını duyurdu. İşte o açıklama:

Değerli KPSS adaylarımız, 2020-KPSS Lisans sınavına katılan adaylarımızın branş bazında sıralamaları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine yansıtılmıştır. Adaylarımızın yapacağı tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.

Branş bazında sıralama işlemlerinin yerleştirme işlemlerine hiçbir etkisi bulunmamaktadır. Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmet olup bunun dışında herhangi bir amaçla kullanılmamalıdır. Adayların, güncellenen branş bazında sıralamaları bu hususlar çerçevesinde incelemeleri gerekmektedir.

Adayların branş bazında sıralamaları incelerken göz önünde bulundurması gerekenleri içeren teknik açıklama metnine aşağıdaki bağlantıdan erişilebilir.

Branş Bazında Sıralamalar Hakkında Teknik Açıklama için tıklayınız

KPSS LİSANS BRANŞ BAZINDA SIRALAMA NEDİR?

Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmettir. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır. Branş bazında sıralama işlemleri adayların (YÖKSİS sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde ilgili işlemlerin yapıldığı tarih itibariyle aktif olarak bulunan eğitim bilgileri ve bu tarih itibari ile sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise, başvuru da belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanmıştır.

Branş bazında sıralama işlemlerinin yerleştirme işlemlerine hiçbir etkisi bulunmamaktadır. Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmet olup bunun dışında herhangi bir amaçla kullanılmamalıdır. Adayların, güncellenen branş bazında sıralamaları bu hususlar çerçevesinde incelemeleri gerekmektedir.

MEB tarafından gerçekleştirilen öğretmen alımlarında KPSS P10, P120 ve P121 puan türleri kullanılmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığınca öğretmenliğe atanacakların sıralamaları; alanlara göre mezun oldukları yükseköğretim programları, mezun oldukları yıllar ve öncelikleri, TTK kararlarına göre kontrol edilerek, adayların alan bazındaki başvuruları esas alınarak belirlenmektedir. Bu nedenle öğretmen adaylarının branş bazında sıralama bilgilerini kontrol ederken bu durumu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

Başvurduğum Öğretmenlik Alanındaki Sıralamamı Nasıl Görebilirim?

Branş bazında sıralamalar ekranı ilk açıldığında adayın YÖKSİS üzerinden gelen lisans alanı seçili gelmektedir. Adaylar başvurdukları öğretmenlik alanı ile ilgili sıralamalarını görmek istediklerinde, MEB Talim Terbiye Kurulunca çıkarılan Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarında yer alan tabloda başvurdukları öğretmenlik alanı ile ilgili tüm lisans programlarını seçmelidir.

Branş Bazında Yapılan Sıralamalara Mezuniyet Durumu Alanı hem “Mezun” hem de “Okuyor” Olan Adayların Dahil Edilmesi ÖSYM sisteminde, adayların eğitim bilgisindeki mezuniyet durumu alanı “Okuyor” ve “Mezun” olmak üzere iki kategoride tutulmaktadır.

Adayların YÖKSİS’te yer alan eğitim bilgileri her zaman en güncel haliyle bulunmamaktadır. Aslında mezun olan bir adayın eğitim bilgisi YÖKSİS’te anlık olarak güncellenmediği için hala “Okuyor” görülebilmektedir.

ÖSYM branş bazında sıralamaları oluştururken varsa YÖKSİS kaynaklı ÖSYM sisteminde bulunan eğitim bilgisini, YÖKSİS kaynaklı bir eğitim bilgisi yoksa başvuru esnasında adayın bildirmiş olduğu eğitim bilgisini kullanmaktadır.

Başvuruda bulunan adaylardan, branş bazında sıralamaların hesaplandığı sırada eğitim bilgisindeki mezuniyet durumu alanı “Okuyor” olan adayların tercih döneminde mezun olması durumunda ilgili alan “Mezun” olarak sisteme yansıyacak ve bu adayların tercih hakkı olacaktır. Bundan dolayı mezuniyet durumu alanı “Mezun” olan adayların yanı sıra “Okuyor” olan adayların da branş bazında sıralamaya dahil edilmesi gereklidir.

Böylelikle, dahil edilmediği takdirde ortaya çıkacak olan “adayların kendilerini gerçekte olduğu sıradan daha ileride görmesi durumu” engellenmiş olmaktadır.

Farklı Puana Sahip Olan Adayların Belli Branşlarda Aynı Sıralamaya Sahip Olması Sınava giren aday, sınava hangi alandan girmiş olursa olsun seçtiği herhangi bir alandan sıralamasına bakabilmektedir.

Bir alandan sınava giren hiç aday olmaması halinde veya bir alandan sınava giren tüm adayların puanlarından daha yüksek puan alan, fakat bu adaylardan farklı bir alandan sınava girmiş adayın/adayların ilgili alanda sıralamasını görüntülemesi halinde 1. sırada yer alması matematiksel bir sonuçtur.

Benzer şekilde farklı puana sahip olan birden fazla adayın kendi alanı dışındaki bir alanda kendilerini aynı sırada görmeleri de yukarıda belirtilen sebepten ötürü mümkün olabilmektedir.

Branşında Yerleşen Aday Olmamasına Rağmen Bir Önceki Sıralamaya Göre Sıralamanın Artması ve Azalması Farklı tarihlerde yapılan branş bazında sıralama işlemleri arasında, gerçekte adayların eğitim bilgisi değişmese dahi, daha önceki sıralama işleminde YÖKSİS kaynaklı bir eğitim bilgisi bulunmaz iken, sonraki sıralama işleminde YÖKSİS kaynaklı bir eğitim bilgisinin bulunması, var olan eğitim bilgisinin YÖKSİS’te değişmesi/güncellenmesi gibi durumlarda adayların ÖSYM sistemindeki eğitim bilgileri güncellenmekte, dolayısıyla bu durum adayın lisans/önlisans alan/ortaöğretim alan-dal bilgisine etki ettiği için branş bazında sıralamalarını değiştirebilmektedir. Bu durum herhangi bir yerleştirme işlemi yapılmayan branşlarda dahi sıralamaların değişmesine sebep olabilmektedir.

ÖSYM Tarafından Kadrolu Programlara Yapılan Merkezi Yerleştirmeler Dışında Kalan Atamaların (Öğretmen Atamaları, A Grubu Kadro Atamaları vb.) Branş Bazında Sıralamalara Etkisi Öğretmen atamaları MEB tarafından, A Grubu kadrolara atamalar ise ilgili kurumlarca gerçekleştirilmektedir.

Öğretmen atamaları, A Grubu kadrolara atamalar gibi Merkezimizce yapılmayan atamaların yerleştirme bilgisi sistemimizde yer almadığı için sıralama değişikliği oluşturmamaktadır. Dolayısıyla branş bazında sıralamalarda, “ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirmelerde kadrolu pozisyonlara yerleştirilen adaylar sıralamaya dahil edilmesin” seçeneği yalnızca ÖSYM’nin merkezi yerleştirme işlemleri sonucu elde edilen yerleştirme bilgisi kullanılarak yapılabilmektedir.