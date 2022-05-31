DGS geç başvuru nasıl yapılır? DGS geç başvuru tarihi ve ÖSYM AİS DGS 2022 başvuru ekranı

DGS geç başvuruları başladı. 2 yıllık üniversite eğitimini 4 yıla tamamlamak isteyen adayların katıldığı Dikey Geçiş Sınavı Temmuz ayının 3'ünde uygulanacak. ÖSYM tarafından belirtilen tarihler arasında başvurusunu gerçekleştiremeyen adaylar DGS geç başvuru tarihini araştırıyor. Peki DGS geç başvuru nasıl yapılır? ÖSYM başvuru ekranı ve DGS geç başvuru tarihi

DGS GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Dikey Geçiş Sınavı'na katılmak isteyen fakat ÖSYM'nin belirlediği tarihlerde başvuru yapamayan adaylar için DGS geç başvuru tarihi 31 Mayıs 2022 olarak açıklandı.

Normal başvuru süresi içerisinde başvurularını tamamlayamayan adayların DGS başvuru ücretlerini de bugün ödemeleri gerekiyor.

ÖSYM DGS GEÇ BAŞVURU EKRANI

Başvuru yaptıktan sonra sınav merkezi tercihlerini değiştirmek isteyen adaylar bu değişikliği başvuru süresi içinde (geç başvuru günü dâhil) ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabileceklerdir. DGS Başvuru süresi bittikten sonra sınav merkezleri tercihlerinde değişiklik yapılamaz.

DGS GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Adaylar DGS geç başvuru işlemlerini başvuru kılavuzunda yer alan kurallar doğrultusunda ÖSYM'nin resmi sitesi "https://osym.gov.tr" üzerinden gerçekleştirebilecekler.

DGS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuru ücreti 190,00 TL olarak belirlenmişti. DGS çeç başvuru gününde yapılan başvurularda ise sınav ücreti %50 artırımlı olarak, başvurunun yapıldığı gün ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenecektir. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır.

DGS geç başvuru ücreti ne kadar? DGS Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda ücret geç başvuru günlerinde Türkiye saatiyle 23.59'a kadar ödenmelidir.

DGS Geç başvuru gününde başvurusunu yaptığı hâlde sınav ücretini aynı gün içinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri silinecektir.

DGS Geç başvuru gününde başvuru yapan ve sınav ücretini süresi içinde yatırarak başvurularını tamamlayan adayların, başvurularının tamamlandığını https://ais.osym.gov.tr internet adresinden başvuru süresi tamamlanmadan teyit etmeleri ve başvuru bilgilerinin bir dökümünü yazıcıdan alarak başvurunun diğer aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklamaları gerekmektedir

DGS 2022 NE ZAMAN?

ÖSYM sınav takvimi içerisinde yer alan bilgilere göre 2022 DGS sınavı, Temmuz ayının 3'ünde uygulanacak.