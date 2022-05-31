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Eğitim

DGS geç başvuru ücreti ne kadar? DGS geç başvuru ücreti hangi bankaya yatırılacak?

Dikey Geçiş Sınavı için geç başvuru tarihi 31 Mayıs 2022 olarak belirlendi. Normal başvuru tarihlerinde işlemlerini gerçekleştiremeyen adaylar için DGS geç başvuruları bugün tamamlanacak. Peki DGS geç başvuru ücreti ne kadar? DGS geç başvuru ücreti hangi bankaya yatırılacak? İşte detaylar...

31 Mayıs 2022 Salı 11:50 - Güncelleme:
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DGS geç başvuruları başladı. Dikey Geçiş Sınavı için normal başvuru ücreti 190,00 TL olarak belirlenmişti. Dikey Geçiş Sınavı'na katılmak isteyen fakat ÖSYM'nin belirlediği tarihlerde başvuru yapamayan adaylar için DGS geç başvuru ücreti %50 artırımlı olarak ödenecek. Peki DGS geç başvuru ücreti ne kadar? DGS geç başvuru ücreti hangi bankaya yatırılacak?

DGS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

DGS geç başvuruları başladı. 2 yıllık üniversite eğitimini 4 yıla tamamlamak isteyen adayların katıldığı Dikey Geçiş Sınavı Temmuz ayının 3'ünde uygulanacak.

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuru ücreti 190,00 TL olarak belirlenmişti. DGS çeç başvuru gününde yapılan başvurularda ise sınav ücreti %50 artırımlı olarak ödenecek.

DGS geç başvuru ücreti ÖSYM tarafından 285 lira olarak belirlendi.

DGS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?

DGS geç başvurusunun yapıldığı gün ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenecektir. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır.

DGS Geç başvuru tarihinde yapılan başvurularda sınav ücreti aynı gün Türkiye saatiyle 23.59'a kadar ödenmelidir.

DGS Geç başvuru gününde başvurusunu yaptığı hâlde sınav ücretini aynı gün içinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri silinecektir.

DGS Geç başvuru gününde başvuru yapan ve sınav ücretini süresi içinde yatırarak başvurularını tamamlayan adayların, başvurularının tamamlandığını https://ais.osym.gov.tr internet adresinden başvuru süresi tamamlanmadan teyit etmeleri ve başvuru bilgilerinin bir dökümünü yazıcıdan alarak başvurunun diğer aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklamaları gerekmektedir

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