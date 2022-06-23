DGS giriş yerleri belli oldu mu? ÖSYM 2022 DGS sınav giriş belgesi sorgulama

DGS giriş yerleri için meraklı arayış başladı. Önlisans eğitimlerini Lisansa tamamlamak isteyen adayların katılım sağlayacağı DGS sınavı Temmuz'un 3'ünde gerçekleştirilecek. Adaylar sınav yerlerine ÖSYM 2022 DGS sınav giriş belgesi sorgulama ekranından ulaşabilecek. Peki Peki DGS giriş yerleri belli oldu mu, ne zaman açıklanır? İşte detaylar...

DGS GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU MU?

DGS 2022 sınav giriş belgeleri henüz yayınlanmadı. Geçtiğimiz yıllarda DGS giriş yerleri, sınavdan 10 gün paylaşılmıştı. Bu tarih aralığı göz önünde bulundurulduğunda 2022 DGS sınav giriş belgelerinin bu hafta açıklanması bekleniyor.

Temmuz ayının ilk haftasında uygulanacak olan Dikey Geçiş Sınavı'nın belgeleri, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişime açılacak.

ÖSYM 2022 DGS sınav giriş belgesi sorgulama ekranına aşağıdaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

DGS sınav giriş belgeleri,ais.osym.gov.tr sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile giriş yapılarak temin edilebilecek. DGS giriş yerlerini gösteren belgede; Adayın fotoğrafı, sınava gireceği merkez; sınav salonu ve kişisel bilgileri yer almaktadır.

DGS NE ZAMAN?

DGS 2022 Temmuz'un 3'ünde Pazar günü saat 10.15'te yapılacak. Sınavda öğrencilere; 50 sözlei 50 sayısal olmak üzere çoktan seçmeli 100 soru sorulacak.

DGS 2022'nin sonuçları 12.08.2022 tarihinde açıklanacak.