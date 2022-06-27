Dikey Geçiş Sınavı'na katılan veya sınava girecek olan ön lisans mezunu adaylar, DGS ile hemşireliğe geçiş bölümlerini ve taban puanlarını öğrenmek istiyor. Adaylar bu sınavla beraber 2 yıllık eğitimlerini 4 yıllık lisans eğitimi ile tamamlayacak. Buna göre DGS ile hemşireliğe geçiş hangi bölümden girilir? İşte DGS ile hemşireliğe geçiş yapılan bölümler 2022

Dikey geçiş sınavı ile hemşirelik bölümü mezunları hangi bölümlere girebileceklerini aşağıdaki tablodan öğrenebilirler. İşte Sağlık mezunlarının geçiş yapabileceği sosyal hemşirelik DGS bölümleri

DGS İLE HEMŞİRELİĞE GEÇİŞ YAPILAN BÖLÜMLER HANGİLERİ?

Acil Bakım Teknikerliği

Acil Durum ve Afet Yönetimi

Acil Yardım Teknikerliği

Acil Yardım

Adli Tıp Teknikerliği

Adli Tıp

Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği

Ambulans ve Acil Bakım

Ameliyathane Hizmetleri

Ameliyathane Teknikerliği

Anestezi

Anestezi Teknikerliği

Ana Çocuk Sağlığı

Cerrahi Teknikerliği

Çevre Sağılığı

Diyaliz

Denizci Sağlığı

Ebelik

Elektronörofizyoloji

Nükleer Tıp Teknikleri

Podoloji

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon

Evde Hasta Bakımı

Fizik Tedavi

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Fizyoterapi

Hemşirelik

Hidroterapi

İlk ve Acil Yardım

İş ve Uğraşı Terapisi

Laboratuvar

Laboratuvar Teknolojisi

Medikal Bakım Yardımcılığı

Paramedik

Patoloji Laboratuvar

Patoloji Laboratuvar Teknikleri

Perfüzyon

Perfüzyon Teknikleri

Radyoterapi

Radyoloji

Sağlık Laboratuvarı

Sağlık Memurluğu

Sağlık Teknikerliği

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

Tıbbi Laboratuvar

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

Toplum Sağlığı

Yaşlı Bakım Hizmetleri

Yaşlı Bakımı

Yaşlı Hizmetleri Bakımı

2 YILLIK HEMŞİRELİK BÖLÜMÜNDEN İSE AŞAĞIDAKİ 4 YILLIK BÖLÜMLERE GEÇİŞ YAPILABİLİR:

Ebelik

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Gerontoloji

Hemşirelik

Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri