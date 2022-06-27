Dikey Geçiş Sınavı'na katılan veya sınava girecek olan ön lisans mezunu adaylar, DGS ile hemşireliğe geçiş bölümlerini ve taban puanlarını öğrenmek istiyor. Adaylar bu sınavla beraber 2 yıllık eğitimlerini 4 yıllık lisans eğitimi ile tamamlayacak. Buna göre DGS ile hemşireliğe geçiş hangi bölümden girilir? İşte DGS ile hemşireliğe geçiş yapılan bölümler 2022
Dikey geçiş sınavı ile hemşirelik bölümü mezunları hangi bölümlere girebileceklerini aşağıdaki tablodan öğrenebilirler. İşte Sağlık mezunlarının geçiş yapabileceği sosyal hemşirelik DGS bölümleri
DGS İLE HEMŞİRELİĞE GEÇİŞ YAPILAN BÖLÜMLER HANGİLERİ?
Acil Bakım Teknikerliği
Acil Durum ve Afet Yönetimi
Acil Yardım Teknikerliği
Acil Yardım
Adli Tıp Teknikerliği
Adli Tıp
Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği
Ambulans ve Acil Bakım
Ameliyathane Hizmetleri
Ameliyathane Teknikerliği
Anestezi
Anestezi Teknikerliği
Ana Çocuk Sağlığı
Cerrahi Teknikerliği
Çevre Sağılığı
Diyaliz
Denizci Sağlığı
Ebelik
Elektronörofizyoloji
Nükleer Tıp Teknikleri
Podoloji
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
Evde Hasta Bakımı
Fizik Tedavi
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Fizyoterapi
Hemşirelik
Hidroterapi
İlk ve Acil Yardım
İş ve Uğraşı Terapisi
Laboratuvar
Laboratuvar Teknolojisi
Medikal Bakım Yardımcılığı
Paramedik
Patoloji Laboratuvar
Patoloji Laboratuvar Teknikleri
Perfüzyon
Perfüzyon Teknikleri
Radyoterapi
Radyoloji
Sağlık Laboratuvarı
Sağlık Memurluğu
Sağlık Teknikerliği
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
Tıbbi Laboratuvar
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Toplum Sağlığı
Yaşlı Bakım Hizmetleri
Yaşlı Bakımı
Yaşlı Hizmetleri Bakımı
2 YILLIK HEMŞİRELİK BÖLÜMÜNDEN İSE AŞAĞIDAKİ 4 YILLIK BÖLÜMLERE GEÇİŞ YAPILABİLİR:
Ebelik
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Gerontoloji
Hemşirelik
Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri