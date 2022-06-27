DGS ile hemşireliğe geçiş puanları, bölümü tercih edecek adayların gündeminde yer alıyor. 2022 DGS sınavı Temmuz ayının 3'ünde uygulanacak. Öğrenimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen adaylar, alacakları puan doğrultusunda uygun branşı tercih edecekler. DGS ile hemşireliğe geçiş kaç puan? Dikey Geçiş DGS hemşirelik taban puanları 2022 ve başarı sıralamaları tablosuna haberimizden ulaşabilirsiniz.
Dikey Geçiş Sınavı'na girecek olan ön lisans mezunu adaylar,Üniversitelerin hemşirelik bölümlerinin taban puanlarını öğrenmek istiyor. DGS ile hemşirelik bölümüne geçmek isteyen ön lisans mezunları, DGS'den alacakları puana göre hangi okulu tercih edebileceklerini aşağıdaki tablodan öğrenebilirler. İşte Dikey Geçiş DGS hemşirelik taban puanları 2022 ve başarı sıralamaları
DGS HEMŞİRELİK TABAN PUANLARI 2022
2022 Yılında dikey geçiş(dgs) sınavına girip tercih yapacak olan dgs adayları için 2021 DGS Hemşirelik taban ve tavan puanları ile kontenjanlarını aşağıdan öğrenebilirsiniz. Bu puanlar 2021 DGS yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2022 DGS'ye girip tercih yapacaklar bu puanları göz önünde bulundurmalılar.
DGS Hemşirelik Bölümü 2021-2022 Taban Puanları ve Kontenjanları;
ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE/ BÖLÜM PUAN TÜRÜ- KONTENJAN - YER. TABAN PUAN - TAVAN PUAN
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Hemşirelik (Burslu) SAY 1 1 337,56812 337,56812
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) SAY 1 1 359,78500 359,78500
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) SAY 1 1 335,44945 335,44945
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) SAY 1 1 332,56966 332,56966
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) SAY 1 1 326,08480 326,08480
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet Üniversitesi) Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik SAY 15 15 317,74897 331,84328
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) SAY 1 1 317,68368 317,68368
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) SAY 1 1 317,14682 317,14682
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu Hemşirelik (Burslu) SAY 1 1 316,68192 316,68192
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) SAY 1 1 313,61745 313,61745
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) SAY 1 1 313,47782 313,47782
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi) Diyarbakır Atatürk Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik SAY 9 9 313,04332 327,63557
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik SAY 10 10 312,34570 329,74139
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 6 6 312,23891 322,65824
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) Hamidiye Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik SAY 6 6 311,95927 318,03296
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik SAY 14 14 311,89712 330,51609
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) SAY 1 1 311,66980 311,66980
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 5 5 310,96092 315,16156
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) SAY 2 2 310,74147 327,17276
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) SAY 1 1 310,57138 310,57138
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) SAY 1 1 310,38251 310,38251
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) SAY 1 1 310,09332 310,09332
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 14 14 309,94270 332,05464
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 9 9 309,80935 333,90780
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) SAY 1 1 309,59646 309,59646
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) SAY 1 1 309,22912 309,22912
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) SAY 1 1 309,17375 309,17375
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 8 8 308,61654 332,02072
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 7 7 308,51709 322,79034
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) SAY 1 1 308,29358 308,29358
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) SAY 1 1 308,16285 308,16285
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik SAY 15 15 308,14429 339,62117
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 14 14 308,06039 333,99062
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 10 10 307,92837 336,19535
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) SAY 1 1 307,40505 307,40505
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 10 10 307,24459 340,40830
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 14 14 306,99583 327,02837
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 8 8 306,63676 327,18527
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 12 12 306,34715 331,07735
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) SAY 1 1 306,22859 306,22859
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) SAY 1 1 305,68029 305,68029
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Hemşirelik Yüksekokulu Hemşirelik(Burslu) SAY 2 2 305,42890 305,55311
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 14 14 304,81148 329,08813
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Gülhane Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik SAY 12 12 304,76398 315,61375
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik SAY 14 14 304,32312 331,40832
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) SAY 1 1 304,31280 304,31280
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) Hemşirelik Yüksekokulu Hemşirelik (Burslu) SAY 1 1 304,20992 304,20992
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 13 13 304,03249 324,24379
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik SAY 14 14 303,76249 313,75655
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 9 9 303,76109 315,75752
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 9 9 303,16396 306,28264
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 14 14 302,57758 333,34704
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) SAY 1 1 302,43819 302,43819
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) SAY 1 1 302,42852 302,42852
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) SAY 1 1 302,33480 302,33480
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 9 9 302,22462 322,21057
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 5 5 302,02675 319,76559
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik SAY 10 10 301,96684 347,56161
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik SAY 18 18 301,96097 334,43487
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) SAY 1 1 301,92548 301,92548
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik SAY 14 14 301,78796 326,66748
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik SAY 6 6 301,52962 311,78709
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 5 5 301,09267 307,13795
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (İÖ) SAY 8 8 301,03721 314,51981
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 12 12 301,02907 315,02418
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 8 8 300,88449 308,67886
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) SAY 1 1 300,76092 300,76092
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 15 15 300,48730 336,06239
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 9 9 300,34675 309,39857
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 11 11 300,31286 330,26355
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 12 12 300,16551 351,74273
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 8 8 300,01280 309,03390
SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) SAY 1 1 299,96532 299,96532
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) SAY 1 1 299,85225 299,85225
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 8 8 299,37812 308,50152
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik SAY 9 9 299,35667 313,57451
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 9 9 299,18221 323,49852
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Bucak Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik SAY 8 8 299,16350 326,29335
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik SAY 8 8 298,79242 308,32995
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet Üniversitesi) Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik SAY 14 14 298,76242 313,26555
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik SAY 20 20 298,74422 313,12982
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 9 9 298,73363 340,96437
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 12 12 298,56128 324,58964
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 14 14 298,54113 320,56342
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 8 8 298,46996 303,34624
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 5 5 298,18493 304,60276
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) SAY 1 1 297,90229 297,90229
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 13 13 297,74181 315,73858
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 9 9 297,73255 318,97451
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Hemşirelik Yüksekokulu Hemşirelik (Burslu) SAY 1 1 297,69275 297,69275
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Bucak Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik (İÖ) SAY 5 5 297,67891 303,65523
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 14 14 297,66621 322,69604
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) SAY 1 1 297,58806 297,58806
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Afşin Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik SAY 6 6 297,54930 303,03755
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 10 10 297,40290 314,82984
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 4 4 297,33382 303,15529
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 9 9 297,25190 303,80806
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 8 8 297,21910 317,25128
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 9 9 297,18321 315,73816
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 8 8 297,16266 305,06498
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 15 15 297,12600 315,54881
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik SAY 15 15 296,96019 311,00307
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 15 15 296,67296 307,35740
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 14 14 296,46711 300,93997
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 9 9 296,44986 308,16549
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (%50 İndirimli) SAY 5 5 296,41791 302,29122
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 9 9 296,27478 304,73166
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 9 9 296,20867 312,06266
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 15 15 296,12429 308,49054
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 9 9 296,04691 305,00398
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik SAY 9 9 295,87093 305,46948
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 12 12 295,82171 306,87740
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 10 10 295,74271 309,31914
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 14 14 295,51116 313,87289
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 10 10 295,50910 301,84462
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 5 5 295,48396 330,24457
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 10 10 295,24696 312,76577
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 9 9 295,22358 301,40085
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 9 9 295,11115 314,27552
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik SAY 8 8 295,05214 300,16158
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 14 14 294,87113 322,03892
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 8 8 294,86784 299,12503
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 14 14 294,77848 313,08390
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 9 9 294,76567 321,19575
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 10 10 294,68310 297,33469
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 9 9 294,66082 298,21829
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 9 9 294,30842 302,35720
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 8 8 294,29480 304,85062
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi (Piraziz) Hemşirelik SAY 11 11 294,24116 301,25232
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (İÖ) SAY 6 6 294,20255 296,82179
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Seydişehir Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 5 5 294,17035 298,24658
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 8 8 293,97709 294,76931
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (%50 İndirimli) SAY 4 4 293,93220 299,55361
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet Üniversitesi) Keşan Hakkı Yörük Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik SAY 9 9 293,92906 309,34624
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 14 14 293,85853 307,30374
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 9 9 293,85602 296,62888
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 9 9 293,80422 296,80460
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) SAY 1 1 293,76882 293,76882
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Suşehri Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik SAY 12 12 293,72582 304,52611
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik (Burslu) SAY 2 2 293,06486 293,54498
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (%50 İndirimli) SAY 4 4 292,84068 293,66642
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Hemşirelik (Burslu) SAY 1 1 292,61869 292,61869
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (%25 İndirimli) SAY 1 1 292,50387 292,50387
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (%50 İndirimli) SAY 5 5 292,48827 296,65556
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) SAY 1 1 292,33240 292,33240
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik (Burslu) SAY 2 2 292,29762 292,93633
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (%50 İndirimli) SAY 8 8 291,81566 304,97507
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (%50 İndirimli) SAY 4 4 291,68833 293,71432
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) SAY 1 1 291,43772 291,43772
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (%50 İndirimli) SAY 3 3 291,03139 292,50766
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (%50 İndirimli) SAY 1 1 290,70268 290,70268
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) SAY 1 1 290,49429 290,49429
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (%50 İndirimli) SAY 5 5 290,22739 296,18106
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (%50 İndirimli) SAY 4 4 290,06013 290,86101
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) SAY 1 1 289,49860 289,49860
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (%50 İndirimli) SAY 1 1 289,30624 289,30624
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (%50 İndirimli) SAY 5 5 288,10823 290,46476
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Hemşirelik Yüksekokulu Hemşirelik(%25 İndirimli) SAY 3 3 287,80580 290,08056
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (%50 İndirimli) SAY 4 4 286,46302 289,92286
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 4 4 284,99069 293,85224
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu Hemşirelik (%25 İndirimli) SAY 4 4 284,95483 288,78856
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (%25 İndirimli) SAY 4 4 284,74846 287,32696
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (%50 İndirimli) SAY 4 4 284,20500 288,02053
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (%25 İndirimli) SAY 3 3 283,91580 291,77640
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Ücretli) SAY 4 4 281,77767 284,49186
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (%50 İndirimli) SAY 4 4 281,54013 282,69841
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Ücretli) SAY 5 5 281,35471 289,77879