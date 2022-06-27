DGS ile hemşireliğe geçiş puanları, bölümü tercih edecek adayların gündeminde yer alıyor. 2022 DGS sınavı Temmuz ayının 3'ünde uygulanacak. Öğrenimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen adaylar, alacakları puan doğrultusunda uygun branşı tercih edecekler. DGS ile hemşireliğe geçiş kaç puan? Dikey Geçiş DGS hemşirelik taban puanları 2022 ve başarı sıralamaları tablosuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

Dikey Geçiş Sınavı'na girecek olan ön lisans mezunu adaylar,Üniversitelerin hemşirelik bölümlerinin taban puanlarını öğrenmek istiyor. DGS ile hemşirelik bölümüne geçmek isteyen ön lisans mezunları, DGS'den alacakları puana göre hangi okulu tercih edebileceklerini aşağıdaki tablodan öğrenebilirler. İşte Dikey Geçiş DGS hemşirelik taban puanları 2022 ve başarı sıralamaları

DGS HEMŞİRELİK TABAN PUANLARI 2022

2022 Yılında dikey geçiş(dgs) sınavına girip tercih yapacak olan dgs adayları için 2021 DGS Hemşirelik taban ve tavan puanları ile kontenjanlarını aşağıdan öğrenebilirsiniz. Bu puanlar 2021 DGS yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2022 DGS'ye girip tercih yapacaklar bu puanları göz önünde bulundurmalılar.

DGS Hemşirelik Bölümü 2021-2022 Taban Puanları ve Kontenjanları;

ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE/ BÖLÜM PUAN TÜRÜ- KONTENJAN - YER. TABAN PUAN - TAVAN PUAN

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Hemşirelik (Burslu) SAY 1 1 337,56812 337,56812

İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) SAY 1 1 359,78500 359,78500

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) SAY 1 1 335,44945 335,44945

TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) SAY 1 1 332,56966 332,56966

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) SAY 1 1 326,08480 326,08480

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet Üniversitesi) Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik SAY 15 15 317,74897 331,84328

BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) SAY 1 1 317,68368 317,68368

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) SAY 1 1 317,14682 317,14682

DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu Hemşirelik (Burslu) SAY 1 1 316,68192 316,68192

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) SAY 1 1 313,61745 313,61745

HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) SAY 1 1 313,47782 313,47782

DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi) Diyarbakır Atatürk Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik SAY 9 9 313,04332 327,63557

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik SAY 10 10 312,34570 329,74139

BATMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 6 6 312,23891 322,65824

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) Hamidiye Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik SAY 6 6 311,95927 318,03296

ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik SAY 14 14 311,89712 330,51609

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) SAY 1 1 311,66980 311,66980

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 5 5 310,96092 315,16156

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) SAY 2 2 310,74147 327,17276

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) SAY 1 1 310,57138 310,57138

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) SAY 1 1 310,38251 310,38251

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) SAY 1 1 310,09332 310,09332

MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 14 14 309,94270 332,05464

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 9 9 309,80935 333,90780

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) SAY 1 1 309,59646 309,59646

İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) SAY 1 1 309,22912 309,22912

İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) SAY 1 1 309,17375 309,17375

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 8 8 308,61654 332,02072

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 7 7 308,51709 322,79034

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) SAY 1 1 308,29358 308,29358

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) SAY 1 1 308,16285 308,16285

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik SAY 15 15 308,14429 339,62117

GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 14 14 308,06039 333,99062

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 10 10 307,92837 336,19535

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) SAY 1 1 307,40505 307,40505

HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 10 10 307,24459 340,40830

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 14 14 306,99583 327,02837

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 8 8 306,63676 327,18527

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 12 12 306,34715 331,07735

İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) SAY 1 1 306,22859 306,22859

İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) SAY 1 1 305,68029 305,68029

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Hemşirelik Yüksekokulu Hemşirelik(Burslu) SAY 2 2 305,42890 305,55311

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 14 14 304,81148 329,08813

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Gülhane Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik SAY 12 12 304,76398 315,61375

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik SAY 14 14 304,32312 331,40832

FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) SAY 1 1 304,31280 304,31280

UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) Hemşirelik Yüksekokulu Hemşirelik (Burslu) SAY 1 1 304,20992 304,20992

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 13 13 304,03249 324,24379

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik SAY 14 14 303,76249 313,75655

SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 9 9 303,76109 315,75752

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 9 9 303,16396 306,28264

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 14 14 302,57758 333,34704

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) SAY 1 1 302,43819 302,43819

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) SAY 1 1 302,42852 302,42852

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) SAY 1 1 302,33480 302,33480

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 9 9 302,22462 322,21057

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 5 5 302,02675 319,76559

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik SAY 10 10 301,96684 347,56161

EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik SAY 18 18 301,96097 334,43487

ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) SAY 1 1 301,92548 301,92548

MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik SAY 14 14 301,78796 326,66748

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik SAY 6 6 301,52962 311,78709

İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 5 5 301,09267 307,13795

SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (İÖ) SAY 8 8 301,03721 314,51981

BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 12 12 301,02907 315,02418

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 8 8 300,88449 308,67886

LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) SAY 1 1 300,76092 300,76092

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 15 15 300,48730 336,06239

ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 9 9 300,34675 309,39857

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 11 11 300,31286 330,26355

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 12 12 300,16551 351,74273

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 8 8 300,01280 309,03390

SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) SAY 1 1 299,96532 299,96532

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) SAY 1 1 299,85225 299,85225

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 8 8 299,37812 308,50152

TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik SAY 9 9 299,35667 313,57451

HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 9 9 299,18221 323,49852

BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Bucak Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik SAY 8 8 299,16350 326,29335

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik SAY 8 8 298,79242 308,32995

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet Üniversitesi) Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik SAY 14 14 298,76242 313,26555

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik SAY 20 20 298,74422 313,12982

HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 9 9 298,73363 340,96437

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 12 12 298,56128 324,58964

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 14 14 298,54113 320,56342

BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 8 8 298,46996 303,34624

İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 5 5 298,18493 304,60276

NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) SAY 1 1 297,90229 297,90229

FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 13 13 297,74181 315,73858

AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 9 9 297,73255 318,97451

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Hemşirelik Yüksekokulu Hemşirelik (Burslu) SAY 1 1 297,69275 297,69275

BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Bucak Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik (İÖ) SAY 5 5 297,67891 303,65523

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 14 14 297,66621 322,69604

İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) SAY 1 1 297,58806 297,58806

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Afşin Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik SAY 6 6 297,54930 303,03755

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 10 10 297,40290 314,82984

MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 4 4 297,33382 303,15529

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 9 9 297,25190 303,80806

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 8 8 297,21910 317,25128

UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 9 9 297,18321 315,73816

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 8 8 297,16266 305,06498

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 15 15 297,12600 315,54881

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik SAY 15 15 296,96019 311,00307

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 15 15 296,67296 307,35740

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 14 14 296,46711 300,93997

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 9 9 296,44986 308,16549

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (%50 İndirimli) SAY 5 5 296,41791 302,29122

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 9 9 296,27478 304,73166

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 9 9 296,20867 312,06266

MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 15 15 296,12429 308,49054

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 9 9 296,04691 305,00398

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik SAY 9 9 295,87093 305,46948

KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 12 12 295,82171 306,87740

AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 10 10 295,74271 309,31914

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 14 14 295,51116 313,87289

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 10 10 295,50910 301,84462

BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 5 5 295,48396 330,24457

KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 10 10 295,24696 312,76577

SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 9 9 295,22358 301,40085

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 9 9 295,11115 314,27552

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik SAY 8 8 295,05214 300,16158

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 14 14 294,87113 322,03892

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 8 8 294,86784 299,12503

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 14 14 294,77848 313,08390

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 9 9 294,76567 321,19575

ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 10 10 294,68310 297,33469

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 9 9 294,66082 298,21829

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 9 9 294,30842 302,35720

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 8 8 294,29480 304,85062

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi (Piraziz) Hemşirelik SAY 11 11 294,24116 301,25232

KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (İÖ) SAY 6 6 294,20255 296,82179

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Seydişehir Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 5 5 294,17035 298,24658

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 8 8 293,97709 294,76931

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (%50 İndirimli) SAY 4 4 293,93220 299,55361

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet Üniversitesi) Keşan Hakkı Yörük Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik SAY 9 9 293,92906 309,34624

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 14 14 293,85853 307,30374

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 9 9 293,85602 296,62888

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik SAY 9 9 293,80422 296,80460

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) SAY 1 1 293,76882 293,76882

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Suşehri Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik SAY 12 12 293,72582 304,52611

LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik (Burslu) SAY 2 2 293,06486 293,54498

NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (%50 İndirimli) SAY 4 4 292,84068 293,66642

ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Hemşirelik (Burslu) SAY 1 1 292,61869 292,61869

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (%25 İndirimli) SAY 1 1 292,50387 292,50387

HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (%50 İndirimli) SAY 5 5 292,48827 296,65556

ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) SAY 1 1 292,33240 292,33240

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik (Burslu) SAY 2 2 292,29762 292,93633

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (%50 İndirimli) SAY 8 8 291,81566 304,97507

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (%50 İndirimli) SAY 4 4 291,68833 293,71432

GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) SAY 1 1 291,43772 291,43772

LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (%50 İndirimli) SAY 3 3 291,03139 292,50766

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (%50 İndirimli) SAY 1 1 290,70268 290,70268

KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Burslu) SAY 1 1 290,49429 290,49429

BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (%50 İndirimli) SAY 5 5 290,22739 296,18106

İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (%50 İndirimli) SAY 4 4 290,06013 290,86101

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) SAY 1 1 289,49860 289,49860

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (%50 İndirimli) SAY 1 1 289,30624 289,30624

İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (%50 İndirimli) SAY 5 5 288,10823 290,46476

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Hemşirelik Yüksekokulu Hemşirelik(%25 İndirimli) SAY 3 3 287,80580 290,08056

FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (%50 İndirimli) SAY 4 4 286,46302 289,92286

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 4 4 284,99069 293,85224

DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu Hemşirelik (%25 İndirimli) SAY 4 4 284,95483 288,78856

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (%25 İndirimli) SAY 4 4 284,74846 287,32696

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (%50 İndirimli) SAY 4 4 284,20500 288,02053

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (%25 İndirimli) SAY 3 3 283,91580 291,77640

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Ücretli) SAY 4 4 281,77767 284,49186

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (%50 İndirimli) SAY 4 4 281,54013 282,69841

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Ücretli) SAY 5 5 281,35471 289,77879

DGS ile hemşireliğe geçiş hangi bölümden girilir?