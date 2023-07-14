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Eğitim

DGS sınavı ne zaman, saat kaçta? DGS 2023 kaç soru, kaç dk? İşte DGS sınav süresi

DGS sınav süresi, sınava katılacak adaylar tarafından sorgulanıyor. Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı, 81 il ve Lefkoşa'da gerçekleştirilecek. Adaylar, 2023 DGS sınav süresi ve kurallara ilişkin ayrıntılı bilgiye 2023-DGS Kılavuzu'ndan ulaşabilecek. Peki DGS sınavı ne zaman, saat kaçta? DGS 2023 kaç soru, sınav kaç dakika sürecek? İşte DGS sınav süresi

14 Temmuz 2023 Cuma 14:48 - Güncelleme:
DGS sınavı ne zaman, saat kaçta? DGS 2023 kaç soru, kaç dk? İşte DGS sınav süresi
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2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen öğrencilerin katılım sağladığı Dikey Geçiş Sınavı (DGS) bu hafta sonu gerçekleştirilecek. Adaylar, Sınava Giriş Belgesini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecekler. Sınava girecek olan adaylar, DGS sınav süresi ile ilgili ayrıntıları öğrenmek istiyor. Buna göre DGS sınavı ne zaman, saat kaçta? DGS 2023 kaç soru, kaç dk? İşte DGS sınav süresine ilişkin detaylar

DGS SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) belirlediği takvime göre 2023 DGS 16 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek. Dikey Geçiş Sınavı'na (2023-DGS) katılacak olan adaylar sınava giriş belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden görüntüleyebilecekler.

2023 DGS sınavı saat 10.15'te başlayacak olup, adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

DGS 2023 KAÇ SORU, KAÇ DK?

DGS sınavında adaylara sayısal ve sözel testlerden oluşan 100 soru sorulacak. Adaylara 100 soru için 135 dakika (2 saat 25 dakika) süre verilecek. DGS sınavı saat 12.40'ta sona erecek.

2023 DGS'YE KAÇ KİŞİ GİRECEK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı'na (2023-DGS) 464 bin 281 adayın katılacağını bildirdi.

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