DGS sonuçları için heyecan dorukta. Sınava katılan ön lisans mezunu adaylar, puanlarına ve kontenjan durumuna göre 4 yıllık üniversitelerin uygun bölümlerine geçiş yapabilecekler. Dikey Geçiş Sınavı'nın sonuç belgesinde puanlar; Yerleştirmede kullanılabilecek puan türlerine uygun şekilde yazılı olacak. Peki DGS sonuçları açıklandı mı? DGS bugün açıklanır mı? ÖSYM 2022 DGS sınav sonuçları sorgulama

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS sonuçları Ağustos'un 12'sinde açıklanacak. 2022-DGS sonuçları sadece 2022-2023 eğitim-öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli olacak.

ÖSYM 2022 DGS SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM AİS giriş bilgileri ile sonuc.osym.gov.tr adresinden ulaşacak.

Adaylar Dikey Geçiş Sınavı (2022 DGS) sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasında ilân edilen DGS sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Adaylara ayrıca sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

DGS PUAN HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?

2 yıllık ön lisans mezunlarının, öğrenimini 4 yıla tamamlamak için katıldığı Dikey Geçiş Sınavı, her yıl ÖSYM tarafından yapılan bir sınavdır.

Dikey Geçiş Sınavında, puanlar her yıl net ortalamalarına göre değişen, alan taban puanı sayısal ve sözel netlerine ve ÖBP ile oluşur. Bu yüzden DGS sınavında taban ve tavan puanı hesaplaması yapılmaz.

Adayların sınavdan almış oldukları puanlardan hesaplanan sözel ve sayısal standart puanlar, ön lisans öğrenimlerinde elde ettikleri akademik not ortalamalarından hesaplanan ağırlıklı ön lisans başarı puanlarının (AÖBP) ve ön lisans programına yerleştiği yıldaki puanlarının belli katsayılarla çarpılarak toplanmasıyla elde edilmektedir.

Fakat her yıl sınava giren öğrenci sayısının değişmesi dahi puan hesaplamalarını değiştirebilmektedir. Bu yüzden DGS sonuçları açıklanmadan puan hesaplaması yapmak doğru değil. Geçmiş yıllarda yapılan sınavlar ile bu sene yapılan sınavların değişkenlik göstermesinden dolayı erken yapılan puan hesaplamaları adayları yanıltabilir ve yapacakları planların sonuçsuz kalmasına neden olabilir.