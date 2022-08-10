DGS sınav sonuçlarını heyecanla bekleyen adaylar başarı sıralaması açısından DGS'ye kaç kişi girdiğini araştırmaya başladı. Ön lisans eğitimlerini Lisans'a tamamlamak isteyen adayların katılım sağladığı Dikey Geçiş Sınavına bu yıl 289 binin üzerinde başvuru yapıldı. Peki DGS'ye kaç kişi girdi? İşte DGS'ye başvuran kişi sayısı...

DGS'YE KAÇ KİŞİ GİRDİ?

DGS'ye kaç kişi girdiğine dair ÖSYM tarafından sayısal veriler henüz açıklanmadı. 2022 DGS sınavına dair sayılsal verilerin bu hafta içerisinde yayınlanması bekleniyor.

DGS'YE KAÇ KİŞİ BAŞVURDU 2022?

ÖSYM eski Başkanı Halis Aygün, DGS'ye toplam 289 bin 208 adayın katılacağını söylemişti.

Bu veriler göz önünde bulundurulduğunda 2022 DGS'ye yaklaşık 250- 280 bin kadar adayın katılmış olduğu tahmin ediliyor.

2021 DGS'YE KAÇ KİŞİ KATILMIŞTI?

Geçtiğimiz yıl DGS'de tercih Yapan toplam aday sayısı 209.606, Yerleşen Aday Sayısı toplamda 103.297 olarak kayıtlara geçti.