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Eğitim

DGS taban puanları 2023! ÖSYM DGS yerleştirme puanları: Taban puanlar, başarı sıralamaları ve kontenjanlar

DGS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte 2023 Dikey Geçiş Sınavı yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük taban puanlar da belli oldu. Yerleştirme sonuçlarına göre herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar ek tercih ihtimaline karşın DGS taban puanlarını referans alacaklar. ÖSYM, DGS yerleştirme puanları kapsamında üniversitelerin taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlarını yayınladı. İşte DGS taban puanları 2023

11 Eylül 2023 Pazartesi 15:30 - Güncelleme:
DGS taban puanları 2023! ÖSYM DGS yerleştirme puanları: Taban puanlar, başarı sıralamaları ve kontenjanlar
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DGS taban puanları 2023: ÖSYM, Dikey Geçiş Sınavı Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler kapsamında taban puanları ve kontenjan bilgilerini resmi sitesinde yayınladı. Yerleştirme sonuçlarına göre yapılacak kayıtların ardından boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde DGS yerleştirme puanları doğrultusunda ek tercih yapılacak. Bu kapsamda DGS taban puanları 2023 referans alınacak. İşte ÖSYM'nin resmi sitesinde yer alan üniversitelerin DGS taban puanları 2023, başarı sıralamaları ve kontenjanları...

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Meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan kişilerin başvurduğu DGS kapsamında bir programa yerleşen adaylar, eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarına tamamlayabilecek.

DGS EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN 2023?

DGS tercih sonuçlarına göre 166 bin 56 adaydan, 83 bin 769'u bir programa yerleştirildi. DGS yerleştirme sonuçlarına göre adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılıyor.

2023-2024 öğretim yılı için DGS'yi kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından Eylül'ün 14-20 tarihleri arasında yapılacak.

DGS tercih sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezî olarak DGS ek tercih yapılacaktır.

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