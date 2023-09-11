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Eğitim

DGS üniversite kayıtları ne zaman? 2023 DGS kayıt tarihleri

DGS kayıt tarihleri, yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gündeme geldi. ÖSYM tarafından yapılan duyuruda kayıt sürecinin ayrıntılarına da yer verildi. Elektronik kayıt yaptırmak isteyen adaylar, e-devlet https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilecek. Peki DGS üniversite kayıtları ne zaman? İşte 2023 DGS kayıt tarihleri

11 Eylül 2023 Pazartesi 12:08 - Güncelleme:
DGS üniversite kayıtları ne zaman? 2023 DGS kayıt tarihleri
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DGS üniversite kayıtlarının tarihleri belli oldu. ÖSYM tarafından yapılan yerleştirmelerde bir programa kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından, ÖSYM tarafından belirlenen tarihler arasında yapılacaktır. Buna göre DGS üniversite kayıtları ne zaman? İşte 2023 DGS kayıt tarihleri

Üniversite eğitimlerini 2 yıldan 4 yıla çıkarmak isteyen binlerce öğrencinin katılım gösterdiği Dikey Geçiş Sınavı kapsamında yapılan tercihlerin yerleştirme sonuçları erişime açıldı.

ÖSYM 2023 DGS TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı'nın (2023-DGS) yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden sorgulanabilecek.

DGS ÜNİVERSİTE KAYIYLARI NE ZAMAN?

DGS tercih sonuçları kapsamında bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 14-20 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır.

Elektronik kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden Eylül'ün 14-18 tarihleri arasında (18.09.2023 tarihinde saat 23.59'a kadar) elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecektir.

Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekmektedir.

DGS Elektronik kayıt işlemlerini tamamlayan adayların, üniversitelerinin web sitesinde belirtilen belgeleri ilgili tarih aralığında elden teslim etmesi gerekmektedir.

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