10 Eylül 2021 Cuma 12:50 - Güncelleme: 10 Eylül 2021 Cuma 12:50

DGS tercih sonuçları hakkında araştırmalar hız kazandı. eylül ayının 7'sinde sona eren yerleştirmelerde tercih yapan adayların gözü kulağı ÖSYM'den gelecek haberde. Tercihte bulunan adaylar "DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanıyor? DGS tercih sonuçları ne zaman belli olacak?" sorularına yanıt arıyor. DGS kılavuzunda yer alan bilgilere göre yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin aday işlemleri üzerinden erişime açılacak. İşte DGS yerleştirme takvimine dair detaylı bilgi.

DGS TERCIH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından kılavuzda yer alan bilgilere göre 2021 DGS tercih sonuçları Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezinin resmi internet sayfası üzerinden erişime açılacak. Açıklanan kılavuzda yerleştirme sonuçlarına ilişkin bir tarih bilgisi verilmedi.

DGS tercih sonuçlarını ne zaman açıklanacağına dair ÖSYM'den henüz bir açıklama yapılmadı.

Geçen sene DGS tercih sonuçları son tercih tarihinden 5 gün sonra açıklanmıştı. Buna göre DGS tercih sonuçlarının önümüzdeki hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

2021 DGS sonuçlarının en geç Eylül'ün 13'ünde açıklanması bekleniyor.

YERLEŞEMEYEN ADAYLAR İÇIN EK TERCİH YAPILACAK

DGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından boş kalan kontenjanlar ve kayıt yaptırılmayan bölümler YÖK tarafından ÖSYM'ye bildirilecek. ÖSYM'de yerleşemeyen adaylar için ek yerleştirme yapacak. İlk tercihler neticesinde herhangi bir kuruma kayıt hakkı kazanan öğrenciler ek yerleştirme tercihi yapamayacak. Adaylar ek yerleştirme başvurularını bireysel olarak ÖSYM'nin resmi internet sayfası üzerinden yapacak. Ek yerleştirme için öğrencilerden 25 TL ücret alınacak.

DGS tercih sonuçlarına göre herhangi bir programa kayıt hakkı kazanan öğrencilerin bu hakları 1 yıl boyunca geçerli olacak.