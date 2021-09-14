DGS tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM ais 2021 DGS tercih sonuçları sorgulama

14 Eylül 2021 Salı 14:41 - Güncelleme: 14 Eylül 2021 Salı 14:41

DGS tercih sonuçları açıklandı. Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) yerleştirme işlemleri tamamlandı. DGS tercih sonuçları, ÖSYM'nin Aday İşlemleri sayfasında erişime açıldı. Kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından Eylül'ün 17'sinden itibaren 24.09.2021 tarihine kadar yapılacaktır. İşte ÖSYM ais 2021 DGS tercih sonuçları.

2021 DGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI

2021 DGS tercih sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. İki yıllık ön lisans bölümlerinden mezun adayların, 4 yıllık lisans bölümlerine geçiş yapmak için katıldığı Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih sonuçları açıklandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

DGS TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 17-24 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 17-22 Eylül 2021 saat 23:59'a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir.

Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekmektedir.

E-kayıt işlemlerini başarıyla tamamlayan adayların, yerleştirildikleri üniversitelerin web sitelerinde duyurulacak olan tarihlerde yapılacak ders kayıt işlemleri için üniversitelerine giderek kendilerinden istenen belgeleri yetkililere sunmaları gerekmektedir.

Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu Üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir.

DGS tercih sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler de açıklandı.