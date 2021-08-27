DGS tercihleri nasıl yapılır? ÖSYM DGS tercih robotu 2021

27 Ağustos 2021 Cuma 11:41 - Güncelleme: 27 Ağustos 2021 Cuma 11:41

DGS tercihleri bugün itibariyle başladı. Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Mezunlarının Lisans Öğrenimine geçmek için katıldığı Dikey Geçiş Sınavı (DGS 2021) tercih işlemleri, Eylül'ün 7'sine kadar yapılabilecek. Peki DGS 2021 tercihleri nasıl yapılır? İşte ÖSYM DGS tercih robotu 2021 ve Merkezi Yerleştirme İle Dikey Geçiş Yapılacak Yükseköğretim Lisans Programlarının taban puanları...

DGS tercihler işlemleri başladı. 2021 Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) tercih işlemleri, 27 Ağustos - 07 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile yapabilecekler. Peki DGS tercihleri nasıl yapılır?

ÖSYM DGS TERCİH ROBOTU 2021 İÇİN TIKLAYIN

Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yürütülecektir. Bu metin, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile ilgili olarak yerleştirme esaslarını kapsamaktadır. Yerleştirme işleminde bu bilgiler ile birlikte, 2021-DGS Başvuru Kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. Adayların tercihlerini yapmadan önce ilgili kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak internet aracılığıyla elektronik ortamda yapacaklardır. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tablolardan yararlanmaları gerekmektedir.

Hangi ön lisans programlarından mezun olacak/mezun olan adayların hangi lisans programlarını tercih edebilecekleri Tablo-2'de verilmiştir. Tablo-2 üç bölümden oluşmaktadır. Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için önce Tablo-2'nin tüm bölümlerinin dikkatlice incelenmesi gerekmektedir.

DGS TERCİH KILAVUZLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Açık öğretim lisans programlarına yerleştirme yapılabilmesi için bu programların da tercih listesinde yer alması zorunludur. Adayların, tercihlerini sadece bu tablolarda verilen ilgili alanları göz önünde tutarak Tablo-1'deki lisans programlarından yapmaları gerekmektedir. Tablo-2'nin bölümlerinde mezun olunacak/olunan ön lisans alanı bulunarak hangi alanlardaki lisans programlarının tercih edilebileceği belirlenecektir. Bunun dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersizdir.

DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM DGS yerleştirme sonuçları için henüz bir tarih açıklamadı.