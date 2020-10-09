DGS üniversite kayıtları ne zaman? DGS üniversite kayıt tarihleri 2020

09 Ekim 2020 Cuma 17:30 - Güncelleme: 09 Ekim 2020 Cuma 17:30

DGS üniversite kayıtları ne zaman? sorusunun yanıtı DGS tercih sonuçları doğrultusunda bir bölüme yerleşmeye hak kazanan öğrenciler taraınfan merak ediliyor. Adaylar, işlemlere 9 Ekim 2020 tarihi itibariyle başlayabilecekler. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzda DGS üniversite kayıt işlemleri hakkında da bilgi verildi. İşte 2020 DGS üniversite kayıt tarihleri ve gerekli belgeler.

DGS ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

Dikey Geçiş Sınavı kapsamında yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. İki yıllık ön lisans programından mezun olan aday öğrenciler, DGS tercih sonuçları ile lisans düzeyinde okumaya hak kazanan öğrenciler için kayıt süreci 9 Ekim'de başladı. ÖSYM tarafından Dikey Geçiş Sınavı hakkında bilgi verilirken DGS üniversite kayıt tarihleri de duyuruldu.

Tercihleri kapsamında herhangi lisans programına yerleşen adaylar şimdi de üniversite kayıtlarına odaklandı. İşte, 2020 DGS kayıt takvimi...

DGS ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ 2020

DGS lisans eğitimi üniversite kayıt tarihleri ÖSYM tarafından duyuruldu. ÖSYM'nin yaptığı açıklamada, 2020 DGS üniversite kayıtları için şu not paylaşıldı;

Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 09-15 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 09-13 Ekim 2020 saat 23:59'a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir.

Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekmektedir.

DGS KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

* DGS yerleştirme sonuç belgesi

* Lise diplomanın aslı ve fotokopisi

* Ön lisans diplomasının aslı ve fotokopisi veya ön lisans mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi

* Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi

* Onaylı transkript ve onaylı ders içerikleri ( Kayıt günü ilgili Dekanlığa verilecektir. )

E-DEVLET KAPISINDAN KAYIT OLAN ADAYLARIN EĞİTİM ÖĞRETİMİN İLK GÜNÜ GETİRMESİ GEREKEN BELGELER;

* DGS yerleştirme sonuç belgesi

* Lise diplomanın aslı ve fotokopisi

* Ön lisans diplomasının aslı ve fotokopisi veya ön lisans mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi

* Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi

* Onaylı transkript ve onaylı ders içerikleri (İlgili Dekanlığa verilecektir)

* Elektronik kayıt esnasında oluşturulan barkodlu belge.