27 Mart 2020 Cuma 14:42 - Güncelleme: 27 Mart 2020 Cuma 14:42

DHBT 2020 sınavı ne zaman? DHBT ne zamana ertelendi? gibi soruların yanıtları tüm adaylar tarafından merak ediliyor. DHBT‘nin açılımı Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi anlamına geliyor. ÖSYM Başkanı Halis Aygün tarafından yapılan açıklamada, "Tüm sınav tarihleri gözden geçirildi ve yeniden düzenlendi. DHBT 2020 sınavına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

DHBT 2020 SINAVI NE ZAMAN?



KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları da 6 Eylül'de gerçekleştirilecek. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 20 Eylül'de yapılacak.

KPSS, önlisans düzeyinde 25 Ekim'de, ortaöğretim düzeyinde de 22 Kasım'da yapılacak. KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) 27 Aralık'ta düzenlenecek. Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 9 Ağustos'ta uygulanacak.

2020 sınav takviminde, 3 kez yapılması planlanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 2 kez gerçekleştirilecek. ALES-1 16 Ağustos, ALES-2 6 Aralık'ta uygulanacak.

Basılı ortamda 2 kez yapılması planlanan YDS, bu yıl bir kere basılı ortamda 27 Eylül'de gerçekleştirilecek. Bu sene ocak, şubat ve mart aylarında gerçekleştirilen e-YDS'ler ise yıl içerisinde 10 kez daha uygulanacak. e-YDS'ler 20-21 Haziran, 27-28 Haziran, 4 Temmuz, 22 Ağustos, 29 Ağustos, 17 Ekim, 14 Kasım, 19 Aralık'ta yapılacak.