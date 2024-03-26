'Dijital Öğrenme Köprüsü' hizmete sunuldu: Çok sayıda derse ulaşılabilecek

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, akademik araştırmalar yaparken veya ulusal-uluslararası projeler hazırlarken istatistiki bilgiler ve veri kaynaklarına ihtiyaç duyulduğu belirtilerek, "Bu bağlamda dijital istatistiksel veri kaynakları; bilgiye hızlı erişim, analiz imkanları ve karar alma süreçlerinde kullanım kolaylığı gibi avantajlar sunarak araştırma ve projelerde etkili kararlar alınmasını, stratejik planlama yapılmasını, bilimsel ve güvenilir sonuçlara ulaşılmasını sağlıyor. Bu kapsamda öğrencilerin derslerinde, araştırmalarında ve proje çalışmalarında istifade edebilecekleri faydalı web sitelerinin yer aldığı 'Dijital Öğrenme Köprüsü', Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce (OGM) hazırlandı ve OGM Materyal web sitesinde hizmete sunuldu" denildi.

DİJİTAL ANSİKLOPEDİLER VE DERGİLER OKUNABİLECEK

Kapsamlı ve titiz araştırmalar sonucu hazırlanan, muhtelif çalışmalarda kullanılabilecek Dijital Öğrenme Köprüsü'nin dört bölümden oluştuğu işaret edilerek, "Dijital Kütüphaneler, Gazete Arşivleri ve Yayımlar', 'Akademik Araştırma Siteleri', 'Çevrim İçi Kurslar ve Dersler' ile 'İstatistiki Veri Kanalları' bölümlerinden oluşan faydalı linkler köprüleri, yerli ve yabancı kaynakları bir arada sunuyor. Dijital Öğrenme Köprüsünde, 'Dijital Kütüphaneler, Gazete Arşivleri ve Yayımlar' bölümünde gazete arşivleri ile Türkiye ve dünyadaki gazeteler taranarak tarihte yolculuk yapılırken aynı zamanda dijital kütüphanelerde yer alan eserler ile istenilen içeriklere erişebilecek, dijital ansiklopediler ve dergiler okunabilecek. Akademik araştırma siteleri bölümünde fen ve sosyal bilimleri alanlarında gerçekleştirilen çalışma ve projeler için faydalı linkler ziyaret edilebilecek, istatistiki verilere ihtiyaç duyulduğunda yerli ve yabancı sitelerin yer aldığı istatistiki veri kanalları bölümünden faydalanılacaktır" ifadelerine yer verildi.

ÇOK SAYIDA DERSE ULAŞILABİLECEK

Çevrim içi dersler ve kurslar bölümü ile de eğitim, mühendislik, teknoloji, kültür, hukuk, sanat, yapay zeka, kişisel gelişim, iş dünyası gibi alanlarda yer verilen yerli ve yabancı çok sayıda kursa ve derslere ulaşılabileceği vurgulanarak, "Bu bölümde ayrıca dünyanın önde gelen üniversitelerin sunduğu açık kaynaklı derslere de erişim sağlanabiliyor. Dijital Öğrenme Köprüsü'nde Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, Türk Tarih Kurumu, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul Üniversitesi Gazeteden Tarihe Bakış, YÖK Tez Merkezi, Dergipark, BTK Akademi, HEMBA, Bilgeiş, TÜİK İstatistik Veri Portalı, TÜBİTAK, TUSAŞ, ASELSAN, Yeşilay gibi birçok alanda yararlanılacak yerli linklere yer verilirken edX, Internet Encyclopedia of Philosophy, Google Data Search, Google Akademik, Science.gov, Europeana, Azerbaıjan National Library, OECD Data gibi yabancı linkler de yer alıyor. Dört bölümden oluşan Dijital Öğrenme Köprüsü, öğretmenlerimizin de farklı alanlarda gerçekleştireceği çalışma ve projelerde yararlanabilecekleri faydalı linklerden oluşmakta ve zengin içerik yapısı ile birçok kaynağa erişimi sağlamaktadır. Dijital Öğrenme Köprüsü'nün sürekli geliştirilmesi ve zenginleştirilmesi hedeflenmektedir" denildi.