Dikey Geçiş Sınavı tercihleri alınmaya başlandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2019 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercihlerinin alınmaya başlandığını bildirdi.
- AA
Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"2019-DGS tercihleri alınmaya başlamıştır. Adaylar tercihlerini 21-28 Ağustos 2019 tarihleri arasında 'ais.osym.gov.tr' sayfamızdan yapabilirler. Yapacağınız tercihlerin hayırlı olmasını temenni eder başarılar dilerim."
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