DUS yerleştirme sonuçları açıklandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 2018-Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2018-DUS) yerleştirme sonuçları açıklandı.
- AA
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 23-30 Ekim 2018'de alınan tercih işlemleri sonucunda yapılan DUS yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
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