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DUS yerleştirme sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 2018-Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2018-DUS) yerleştirme sonuçları açıklandı.

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ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 23-30 Ekim 2018'de alınan tercih işlemleri sonucunda yapılan DUS yerleştirme işlemleri tamamlandı.
 
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

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