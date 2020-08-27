27 Ağustos 2020 Perşembe 10:59 - Güncelleme: 27 Ağustos 2020 Perşembe 10:59

2020-2021 eğitim ve öğretim yılı destekleme ve yetiştirme kurs başvuruları devam ediyor. Öğretmen başvuruları sona erdi. Öğrenciler içinse MEB EBA üzerinden DYK E kurs başvuruları yapılabiliyor. Başvuruda bulunacak olan öğrenciler, DYK kursları online mı olacak? sorusuna yanıt arıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, Destekleme ve Yetiştirme Kursları ile öğrencilerin eğitim hayatlarına katkıda bulunmayı amaçlıyor. DYK kurslarının Ağustos sonunda başlayacak olması, Kovid-19 nedeniyle DYK kursları online mı sorusunu akıllara getirdi. Peki DYK kursları yüz yüze mi olacak?

DYK E kurs öğrenci başvuruları 26-30 Ağustos arasında alınacak. DYK başvurularının sona ermesiyle öğrenciler için ders süreci başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı, 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı DYK için hangi derslerden kurs açılacağını belirledi. Peki DYK kursları online mı olacak? DYK kurs öğrenci başvuru sayfasına haberimizden ulaşabilirsiniz.

DYK KURSLARI ONLİNE MI OLACAK?

Konu hakkından MEB tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. Resmi bir açıklama geldiği taktirde haberimize eklenecektir.

DYK öğrenci başvurusu yapmak isteyenler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın e-kurs.meb.gov.tr adresinden veya MEB EBA üzerinden DYK E kurs başvurusu yapabilir. DYK E kurs öğrenci başvuru sayfası üzerinden kabul edilen taleplerde Her bir kurs programına devam edecek öğrenci/kursiyer sayısının 10’dan az; bir kursun sınıf mevcudunun ise 20'den fazla olmaması gerekiyor. Resmî ve özel örgün eğitim kurumlarının 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 nci sınıflarında öğrenim gören öğrenciler ile ortaöğretimden mezun olanlar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen kursa başvurabiliyor.

MEB EBA ÜZERİNDEN DYK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Yeni eğitim sezonu ile birlikte 2020-2021 DYK süreci başladı. Öğrencilere okullarda verilen destekleme kursları hem öğrenciler hem öğretmenler hem de veliler adına önemli bir yer ve avantaj sağlamaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı, her yıl DYK (Destekleme ve Yetiştirme Kursları) için bir takvim düzenlemektedir. MEB EBA üzerinden DYK kurs başvurusu, Millî Eğitim Bakanlığı MEBBİS Kullanıcı Girişi ile yapılabiliyor.

Başvurular, https://odsgm.meb.gov.tr/kurslar veya https://e-kurs.meb.gov.tr internet adresinden e-Kurs Modülü üzerinden gerçekleştirilir.

MEBBİS DYK BAŞVURU EKRANI



E KURS MEB GOV TR DYK KURS BAŞVURU SAYFASI

DYK İŞ TAKVİMİ BELİRLENDİ

Milli Eğitim Bakanlığı, 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı DYK ile ilgili yazı gönderdi. Söz konusu yazıda hangi sınıflara, hangi derslerden kurs açılacağı; iş takvimi belirtildi.

DYK DERSLERİ

Açılacak DYK kursları: Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Fen Bilimleri, Tarih, Coğrafya, İnkılap Tarihi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Yabancı Dil, Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji ve Mantık dersleri ile sınırlı olacak.

DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Öğrencilerin başvuru ve ders tercih işlemleri 26-30 Ağustos tarihleri arasında alınacak. DYK E kurs öğrenci başvuru sayfası üzerinden yapılan başvurular sonucunda 31 Ağustos 2020 tarihinde başlayacak kurslar 6 Haziran 2021 tarihinde sona erecek.

E-KURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın DYK için yayınladığı takvim şöyle;

1– 18-20 Ağustos 2020 tarihleri arasında, kurs merkezi başvurularının alınması ve il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanması.

2– 21-25 Ağustos 2020 tarihleri arasında, öğretmen başvurularının alınması ve ücretli öğretmen başvurularının il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanması.

3– 26-30 Ağustos 2020 tarihleri arasında, öğrenci başvurularının alınması.

4– 31 Ağustos 2020 tarihinde, kurs sınıflarının oluşturulması ve derslerin başlaması.

5– 6 Haziran 2021 tarihinde, kursların tamamlanması.

DYK öğrenci başvurusu nasıl yapılır? MEB EBA üzerinden DYK E kurs başvuru yap