02 Ekim 2020 Cuma 17:02 - Güncelleme: 02 Ekim 2020 Cuma 17:02

E devlet üzerinden üniversiteye kayıt nasıl yapılır? Üniversite ek tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencilerin kayıt telaşı başladı. Yükseköğretim programlarına ek kontenjanlardan yerleşen üniversiteliler, 5 Ekim'den itibaren e devlet https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresinden e devlet şifresi ve T.C Kimlik Numarasıyla elektronik kayıtlarını yapacaklar. E Devlet üniversite elektronik kayıt ekranına (Ek tercih e-kayıt) haberimizden ulaşabilirsiniz.

E DEVLET ÜZERİNDEN ÜNİVERSİTEYE KAYIT NASIL YAPILIR?

YKS ek tercih sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıtları 5 Ekim'den itibaren yapılabilecek. E Devlet üzerinden üniversiteye kayıt nasıl yapılır? sorusunun yanıtı merak ediliyor. ÖSYM'den yapılan açıklama ile merak edilen sorular yanıt buldu. Buna göre, kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 5-9 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 5-7 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacak. Üniversiteye ek tercih kayıtları hakkında tüm merak edilenlere haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Yerleştirmeleri sonucunda bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, "öğrenci dostu yeni YÖK"ün 2014-2015 öğretim yılından itibaren e-Devlet Kapısı üzerinden öğrencilerin hizmetine sunduğu E Devlet üniversite elektronik kayıt ekranı (Ek tercih e-kayıt) uygulaması ile kayıt işlemlerini üniversitelere gitmeden kolayca yapabilecek.

E- DEVLET ÜNİVERSİTE ELEKTRONİK KAYIT EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

e-Kayıt yaptırmak isteyen adaylar, YÖK'ün e-Devlet üzerinden sunduğu birçok hizmetin yer aldığı sayfada bulunan ‘Üniversite e-Kayıt’ uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 7 Ekim saat 23.59'a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.

e-Kayıt yaptırmak isteyen adaylar, YÖK'ün e-Devlet üzerinden sunduğu birçok hizmetin yer aldığı sayfada bulunan "Üniversite e-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, "https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit" adresi üzerinden 5-7 Ekim 2020 tarihleri arasında kayıt işlemini tamamlayacak.

Son yıllarda adaylar tarafından kayıtta en çok tercih edilen yöntem olan "e-Kayıt" uygulaması, bütün devlet üniversitelerinde geçerli. Ayrıca uygulamayı hizmete sunan yaklaşık 50 vakıf üniversitesi de bulunuyor.

ÜNİVERSİTE ELEKTRONİK KAYIT (E-KAYIT) TARİHLERİ

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 5-9 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 5-7 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacak.

EK TERCİH ÜNİVERSİTE KAYDI İÇİN NE GEREKLİ?

Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu Üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, Üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.

Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Kayıt işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi, 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer almaktadır.

Üniversite ek tercih kayıtları ne zaman 2020? a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir. Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.