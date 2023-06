E-okul ne zaman kapanacak? sorusu, öğretmenler tarafından sorgulanıyor. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının 2. dönemi sona eriyor. Okulların yaz tatiline girmesine sayılı günler kala öğretmenler e-okul üzerinden not girişi ve devamsızlık bilgilerini kaydetmeye başladı. e okul not girişi, karnelerin veriliş tarihinden birkaç gün önce kapanıyor. Peki e-okul ne zaman kapanacak? 2. dönem 2023 E-Okul not girişi ne zaman kapanıyor? İşte detaylar

E-OKUL NOT GİRİŞİ NE ZAMAN KAPANIYOR?

2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı sona eriyor. MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) takvimiyle okulların kapanış tarihi duyurulmuştu. 2022-2023 yılı ikinci dönemi 16 Haziran 2023 tarihi itibarıyla sona erecek.

Karneler 16 Haziran Cuma günü öğrencilere verilecek. Okulların yarıyıl tatiline girecek olmasıyla birlikte e-okul modülüne yoğun giriş yapılıyor.

E-Okul, karne döneminde öğrencilerin erişimine açık olmaya devam edecek.

E-OKUL NE ZAMAN KAPANACAK 2. DÖNEM?

E-okul sisteminin kapanış tarihi öğretmenlerin sınavları değerlendirdiği tarihe göre farklılık gösteriyor. Okullarda 2. dönemin bitmesine yakın not girişi yapıldığı zamanlarda yaşanan yoğunluk nedeniyle e-okul girişlerinde aksaklıklar yaşanabiliyor.

Karne gününe kadar e okul ekranı açık kalmaktadır.

E okul not girişi karnelerin veriliş tarihinden birkaç gün önce kapanıyor. Ancak e-okul not girişlerinin öğretmenlere karnelerin verileceği tarihten birkaç gün önce kapatılması bekleniyor.

E-OKUL GİRİŞ EKRANI

E-okul üzerinden öğrencinin not bilgilerini, sınav tarihleri ve devamsızlık tarihlerini öğrenebilirsiniz. Ayrıca sistemde öğrencinin okuduğu kitaplar, yazılı ortalamaları gibi birçok bilgiye ulaşmak mümkün.

E OKUL VBS'YE GİRİŞ NASIL YAPILIR?

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi yani kısa adı VBS'ye giriş yapmak için öncelikle "e-okul.meb.gov.tr" adresine giriş yapmanız ve ardından açılan sayfada karşınıza çıkan ekrandaki sizden istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girmeniz gerekiyor.

İstenilen bilgiler girildikten sonra açılan sayfada öğrencinin kimlik bilgileri veya eğitim bilgileri istenmektedir. Son olarak karşınıza çıkacak olan öğrencinin fotoğrafını doğru seçtikten sonra sistem kullanıma açılır.