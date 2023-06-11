İSTANBUL 26°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Haziran 2023 Pazar / 23 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    23,386
  • EURO
    25,2104
  • ALTIN
    1474.46
  • BIST100
    5626.49
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Eğitim
  • >
  • E-okul ne zaman kapanacak? 2. dönem 2023 e-okul not girişi ne zaman kapanıyor?
Eğitim

E-okul ne zaman kapanacak? 2. dönem 2023 e-okul not girişi ne zaman kapanıyor?

e-Okul not girişinin ne zaman kapandığı konusu, öğretmenlerin gündeminde yer alıyor. Öğrenciler, e-okul üzerinden girilen notları ve devamsızlık bilgilerini görebiliyorlar. 2022-2023 eğitim öğretim yılında 2. dönemin bitmesiyle birlikte öğretmenler not durumunu e-okul sistemine girerek dijital karne oluşturuyor. E-Okul sistemi, karne döneminde öğrencilerin erişimine açık olmaya devam edecek. Peki 2. dönem e okul ne zaman kapanacak? 2023 Öğretmenlere not girişi ne zaman kapanıyor?

11 Haziran 2023 Pazar 11:36 - Güncelleme:
E-okul ne zaman kapanacak? 2. dönem 2023 e-okul not girişi ne zaman kapanıyor?
ABONE OL

E-okul ne zaman kapanacak? sorusu, öğretmenler tarafından sorgulanıyor. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının 2. dönemi sona eriyor. Okulların yaz tatiline girmesine sayılı günler kala öğretmenler e-okul üzerinden not girişi ve devamsızlık bilgilerini kaydetmeye başladı. e okul not girişi, karnelerin veriliş tarihinden birkaç gün önce kapanıyor. Peki e-okul ne zaman kapanacak? 2. dönem 2023 E-Okul not girişi ne zaman kapanıyor? İşte detaylar

E-OKUL NOT GİRİŞİ NE ZAMAN KAPANIYOR?

2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı sona eriyor. MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) takvimiyle okulların kapanış tarihi duyurulmuştu. 2022-2023 yılı ikinci dönemi 16 Haziran 2023 tarihi itibarıyla sona erecek.

Karneler 16 Haziran Cuma günü öğrencilere verilecek. Okulların yarıyıl tatiline girecek olmasıyla birlikte e-okul modülüne yoğun giriş yapılıyor.

E-Okul, karne döneminde öğrencilerin erişimine açık olmaya devam edecek.

E-OKUL NE ZAMAN KAPANACAK 2. DÖNEM?

E-okul sisteminin kapanış tarihi öğretmenlerin sınavları değerlendirdiği tarihe göre farklılık gösteriyor. Okullarda 2. dönemin bitmesine yakın not girişi yapıldığı zamanlarda yaşanan yoğunluk nedeniyle e-okul girişlerinde aksaklıklar yaşanabiliyor.

Karne gününe kadar e okul ekranı açık kalmaktadır.

E okul not girişi karnelerin veriliş tarihinden birkaç gün önce kapanıyor. Ancak e-okul not girişlerinin öğretmenlere karnelerin verileceği tarihten birkaç gün önce kapatılması bekleniyor.

E-OKUL GİRİŞ EKRANI

E-okul üzerinden öğrencinin not bilgilerini, sınav tarihleri ve devamsızlık tarihlerini öğrenebilirsiniz. Ayrıca sistemde öğrencinin okuduğu kitaplar, yazılı ortalamaları gibi birçok bilgiye ulaşmak mümkün.

E OKUL VBS'YE GİRİŞ NASIL YAPILIR?

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi yani kısa adı VBS'ye giriş yapmak için öncelikle "e-okul.meb.gov.tr" adresine giriş yapmanız ve ardından açılan sayfada karşınıza çıkan ekrandaki sizden istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girmeniz gerekiyor.

İstenilen bilgiler girildikten sonra açılan sayfada öğrencinin kimlik bilgileri veya eğitim bilgileri istenmektedir. Son olarak karşınıza çıkacak olan öğrencinin fotoğrafını doğru seçtikten sonra sistem kullanıma açılır.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.