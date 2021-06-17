E-okul öğrenci girişi ile karne notları öğrenme: E-okul öğrenci girişi karne notları 2021

17 Haziran 2021 Perşembe 15:02 - Güncelleme: 17 Haziran 2021 Perşembe 15:02

Karne notlarını öğrenmek isteyen öğrenciler, karne gününün gelmesiyle birlikte notlarını dijital olarak öğrenebilecekler. 2020-2021 eğitim öğretim dönemi Temmuz'un 2'sinde sona erecek. Karne notları ise 18 Haziran 2021 tarihinde e-Okul öğrenci girişi üzerinden erişime açılacak. İsteyen öğrenciler okulların kapanacağı gün karnelerini elden de alabilecekler. E-okul öğrenci girişi ile karne notları öğrenmek isteyenler, MEB e-okul öğrenci girişi karne notları 2021 ekranına haberimizden ulaşabilirler.

E-OKUL ÖĞRENCİ GİRİŞİ İLE KARNE NOTU NASIL ÖĞRENİLİR?

e-Okul karne notunu öğrenmek için öncellikle "e-Okul sistemine öğrenci girişi sağlanmalıdır. e-Okul sistemine giriş yapıldıktan sonra ise sol alt köşede yer alan "e-Karne" kısmına tıklamanız dijital karnenizi görmeniz için yeterli olacaktır.

E-OKUL ÖĞRENCİ GİRİŞİ İLE KARNE NOTLARI 2021 İÇİN TIKLAYIN

E OKUL'DA VBS'DE KARNE NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

E-Okul VBS'ye giriş yapmak için ilk önce "e-okul.meb.gov.tr" adresine giriş yapmanız ve ardından karşınıza çıkan ekrana sizden istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girmeniz gerekiyor. Bu bilgiler doğru girildiğinde sistem size ikinci bölümü açıyor. Bu bölümde ise öğrencinin kimlik bilgileri veya eğitim bilgileri istenmektedir. Nüfusa kayıtlı olduğu il, okuduğu sınıf gibi... Son olarak karşınıza çıkacak olan öğrencinin fotoğrafını doğru seçtikten sonra sistem kullanıma açılmaktadır.

Tüm bu adımları eksiksiz yaptığınız takdirde, sisteme giriş yapabilir ve öğrencinin tüm not bilgileri, sınav tarihleri ve devamsızlık tarihlerini öğrenebilirsiniz. Ayrıca sistemde öğrencinin okuduğu kitaplar, yazılı ortalamaları ve daha birçok bilgiye ulaşmak mümkün.

E OKUL VBS GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

E-Okul VBS'ye giriş yapmak için ilk önce "e-okul.meb.gov.tr" adresine giriş yapmanız ve ardından karşınıza çıkan ekrana sizden istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girmeniz gerekiyor.

Bu bilgiler doğru girildiğinde sistem size ikinci bölümü açıyor. Bu bölümde ise öğrencinin kimlik bilgileri veya eğitim bilgileri istenmektedir. Nüfusa kayıtlı olduğu il, okuduğu sınıf gibi... Son olarak karşınıza çıkacak olan öğrencinin fotoğrafını doğru seçtikten sonra sistem kullanıma açılmaktadır.