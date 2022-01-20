E-Okul öğrenci girişi karne notları 2022! E-Okul VBS giriş dijital karne notları görüntüleme

20 Ocak 2022 Perşembe 17:16 - Güncelleme: 20 Ocak 2022 Perşembe 17:16

E-Okul öğrenci girişi karne notları 2022, okullarda ilk dönemin sona ermesiyle birlikte erişime açılıyor. Karnelerini almayı bekleyen öğrenciler, dönem sonu not ortalaması ve öğretmen değerlendirmesi gibi bilgileri E Okul VBS öğrenci girişi karne notları görüntüleme ekranı üzerinden kontrol ediyor. İşte Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) E-Okul öğrenci girişi karne notları 2022 görüntüleme ekranı.

E Okul VBS öğrenci girişi dijital karne notları görüntüleme ekranı, milyonlarca öğrenci tarafından yoğun olarak görüntüleniyor. Cuma günü itibarı ile okullar yarıyıl tatiline girecek ve öğrenciler karnelerini alacak. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, E-Okul öğrenci girişi üzerinden karne notlarını görüntüleyebilecek.

E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi VBS girişi ile dönem sonu not ortalaması, karne notu, devamsızlık ve takdir teşekkür belgesi hesaplama gibi birçok işlem kolaylıkla yapılabiliyor. Peki E-okul dijital karne nasıl görülür? e okul ortalama hesaplama ve E-okul VBS öğrenci girişi karne notları 2022 sorgulama ekranına aşağıdaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın kararına göre, birinci dönem sonunda karneler E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) üzerinden dijtal karne olarak verilecek.

E-OKUL VBS GİRİŞ İLE DİJİTAL KARNE NOTLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

E-Okul VBS'ye giriş yapmak için ilk önce "e-okul.meb.gov.tr" adresine giriş yapmanız ve ardından karşınıza çıkan ekrana sizden istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girmeniz gerekiyor.

Öğrencilerin e okul sistemine giriş yapabilmeleri için "Veli Bilgilendirme Sistemi" yazan kutucuğa tıklamaları ve daha sonra ekranda "Nüfusa kayıtlı olduğu il, okuduğu sınıf" gibi istenen bilgileri girmeleri gerekiyor.

Son olarak karşınıza çıkacak olan öğrencinin fotoğrafını doğru seçtikten sonra e-okul sistemine giriş yapılabilir.

E-Okul VBS ile sisteme giriş yaptıktan sonra, sol ekranda yer alan "e-Karne" sekmesine tıklayıp, karne ve takdir-teşekkür belgeleri görülebilecek.

E-okul VBS girişi ile; Sınav Bilgileri, Devamsızlık Bilgileri, Not Bilgisi, Haftalık Ders Programı, Burs Ödeme Bilgileri, Öğrencinin Aldığı Belgeler, Yıl Sonu Notları ve Sorumluluk /Ortalama Yükseltme Puanları gibi tüm işlemler gerçekleştirilebilir.