21 Ocak 2022 Cuma 09:55 - Güncelleme: 21 Ocak 2022 Cuma 09:55

Karnelerin ne zaman verileceği konusu, milyonlarca öğrenci ve velinin gündem,nde yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilk ve orta dereceli okullarda 2021-2022 eğitim öğretim yılının ilk dönemi 21 Ocak 2022 Cuma günü sona eriyor. Peki Karneler saat kaçta verilecek 2022? Karneler ne zaman dağıtılacak? İşte detaylar...

KARNELER SAAT KAÇTA VERİLECEK 2022?

2021-2022 Eğitim Öğretim yılı 1. dönem sonu karneleri, bugün okullarda yüz yüze olarak verilecek ancak karnesini almak için okula gidemeyen öğrenciler, e-Okul sistemi üzerinden dijital karnelerini görüntüleyebilecek.

Okullarda karne törenlerinin resmi bir saati bulunmamakla birlikte pek çok okulda karne dağıtımının öğlen saatlerine kadar tamamlanması bekleniyor. Diğer yandan İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle yarıyıl tatili erken başlayacak.

İSTANBUL'DA KARNELER ERKEN DAĞITILACAK

İstanbul'da beklenen kar yağışı sebebiyle yarın okulların kapanış saati öne çekildi.

Twitter hesabından açıklama yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, okulların kapanış saatinin erkene çekildiğini belirtti.

Yerlikaya, "21 Ocak Cuma günü ilimizde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle; Normal eğitim yapan okullarımızda saat 10.00, ikili eğitim yapan okullarımızda; sabahçılar saat 10.00, öğlenciler saat 14.00'ten sonra yarıyıl tatiline başlayacaktır. İyi tatiller, dinlenmeyi ihmal etmeyin" ifadeleri kullandı.

E-Okul VBS giriş dijital karne notları görüntüleme