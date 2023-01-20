E-Okul VBS ile karne notları nasıl öğrenilir? E-okul öğrenci girişi karne görüntüleme ekranı

Okullarda ilk dönemin sona ermesi sebebiyle karneler dağıtılacak. Öğrenciler ilk dönemde sınavlardan aldıkları notlar doğrultusunda düzenlenen karnelerini alacaklar. E-Okul VBS üzerinden güncel sınav, not ve devamsızlık durumu gibi bilgiler sorgulanabiliyor. Peki E-Okul VBS ile karne notları nasıl öğrenilir? İşre e-okul öğrenci girişi karne görüntüleme ekranı

E-OKUL VBS İLE KARNE NOTLARI NASIL ÖĞRENİLİR?



Milli Eğitim Bakanlığı dijital karne sürecini pandemi döneminde uygulamıştı.

Pandemi döneminde öğrenciler karnelerine e-Okul VBS sistemi üzerinden ulaşabiliyordu ancak bu sene eğitim yüz yüze olarak yapıldığı için karneler öğrencilere okulda dağıtılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı, e-Okul dijital karne sistemini bu yıl erişime açmayacak.

Veliler ve öğrenciler, 2022-2023 eğitim öğretim yılında da devamsızlık, sınav sonuç, karne not bilgilerini e Okul VBS giriş ile öğrenebiliyor.

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi VBS öğrenci girişi için öğrencinin T.C kimlik ve okul numarası gerekiyor. Ardından "Resimdeki Rakamlar" kutusuna ekrandaki güvenlik kodunu yazdıktan sonra "Giriş" butonuna tıklanarak e-okul VBS'ye giriş yapılabilir.

E OKUL GİRİŞ YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne (VBS) giriş yapmak için öncelikle "e-okul.meb.gov.tr" adresine tıklayıp, ardından açılan sayfada istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girmeniz gerekiyor. İkinci bölümde ise öğrencinin kimlik bilgileri, Nüfusa kayıtlı olduğu il, okuduğu sınıf gibi eğitim bilgileri istenmektedir. Son olarak karşınıza çıkacak olan öğrencinin fotoğrafını doğru seçtikten sonra sistem kullanıma açılır.

E OKUL NOT GİRİŞİ NE ZAMAN KAPANACAK?

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, karne döneminde de öğrencilerin erişimine açık olmaya devam edecek.

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