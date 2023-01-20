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Eğitim

Okullar ne zaman açılacak 2023? 15 tatil ne zaman bitecek? MEB 2. dönem okulların açılış tarihi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2022-2023 eğitim ve öğretim takvimiyle birlikte okulların açılacağı tarih belli oldu. 15 tatilin başlamasıyla birlikte 2 haftalık tatile girecek olan öğrenciler, okulların açılacağı tarihi öğrenmek istiyor. Peki, okullar ne zaman açılacak 2023? 15 tatil ne zaman bitecek? İşte MEB 2. dönem okulların açılış tarihi

20 Ocak 2023 Cuma 10:43 - Güncelleme:
Okullar ne zaman açılacak 2023? 15 tatil ne zaman bitecek? MEB 2. dönem okulların açılış tarihi
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Bugün okullar 15 tatile giriyor ve öğrenciler karne heyecanı yaşıyor. Yarıyıl tatilinden sonra 2. dönem başlayacak. Okul ne zaman açılacak sorusunu sorgulayan öğrenciler ve veliler, 2022-2023 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine hazırlanacak. Peki, Okullar ne zaman açılacak 2023? 15 tatil ne zaman bitecek? İşte MEB 2. dönem okulların açılış tarihi

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2022-23 iş takvimiyle birlikte okullarda tatil tarihi belli oldu

2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimine göre yarıyıl tatili (15 tatil) 20 Ocak 2023 tarihi itibariyle başlıyor.

2022-2023 eğitim-öğretim yılının 2. dönemi ise 3 Şubat'ta başlayacak.

İkinci ara tatil ise Nisan'ın 17-20 tarihleri arasında gerçekleşecek olup, Ramazan Bayramı ile birleştirilecek.

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