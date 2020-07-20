EBA LGS Lise tercih yapma: EBA tercih danışmanlığı sayfası

20 Temmuz 2020 Pazartesi 16:07 - Güncelleme: 20 Temmuz 2020 Pazartesi 16:07

EBA tercih danışmanlığı sayfası yoğun ilgi görüyor. Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi kapsamında uygulanan merkezi sınav ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na katılan öğrencilere EBA tercih danışmanlığı hizmeti sunulacağı daha önce duyurulmuştu. Bakan Selçuk, dün yaptığı açıklamada "Tercih danışmanlığı birimlerimiz öğrencilere yarından itibaren EBA üzerinden online tercih danışmanlığı hizmeti verecek." dedi. Bugün itibariyle 13 binin üzerinde rehber öğretmen, EBA üzerinden LGS Lise tercih yapmak isteyen öğrencilere online danışmanlık yapmaya başladı. Buna göre Lise tercih yapma EBA tercih danışmanlığı sayfası bugün itibariyle öğrenci ve velilerin erişimine açıldı. Peki EBA tercih danışmanlığı sayfası üzerinden nasıl yardım alınır? İşte deytaylar...

EBA LGS TERCİH DANIŞMANLIĞI İLE LİSE TERCİHİ NASIL YAPILIR?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında merkezi sınav, yerel ve pansiyonlu okul yerleştirme sürecine katılacak öğrenciler için yarından itibaren Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden online tercih danışmanlığı hizmeti başlatılacak. Bu hizmet, canlı sınıfların yapıldığı dijital platformlar üzerinden gerçekleştirilecek.

EBA TERCİH DANIŞMANLIĞI EKRANI

EBA online tercih danışmanlığı EBA’daki canlı ders sistemi üzerinden verilecek. Yukarıdaki ekran üzerinden giriş yapabilirsiniz.

ÖĞRENCİ OLARAK EBA'YA NASIL GİRİŞ YAPABİLİRİM?

“EBA Giriş” ekranında Öğrenci → EBA yolunu izle. “EBA Giriş” ekranına yönlendirileceksin. Açık Öğretim öğrencisiysen Öğrenci → Açık Öğretim yolunu izle.

Bakan Selçuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından merkezi sınav, yerel yerleştirme ya da pansiyonlu okullar arasından hangi liseyi tercih edeceğine dair soruları bulunan aileler ve öğrenciler için tercih danışmanlığı hizmetini başlatacaklarını ifade etti.

Bu süreçte, her yıl olduğu gibi bu yıl da tercih danışmanlığı hizmeti ile öğrencilerin ilgi, değer ve yetenekleri doğrultusunda en uygun üst öğretim kurumlarına yerleşmelerine katkı vermeyi amaçladıklarını dile getiren Selçuk, şu bilgileri verdi:

"Kurulan tercih danışmanlığı birimlerimiz öğrencilere EBA üzerinden online tercih danışmanlığı hizmeti verecek. Bu hizmet, canlı sınıfların yapıldığı dijital platformlar üzerinden gerçekleştirilecek. Rehberlik ve araştırma merkezlerimizde (RAM) kurulan tercih danışmanlığı birimlerimizce de internete erişimi olmayan LGS tercihinde bulunacak öğrencilerimize telefonla tercih danışmanlığı hizmeti verilecek. Öğrencilerimizin 20-29 Temmuz tarihleri arasında tercih danışmanlığı hizmetini ne zaman alacakları konusunda, okul müdürlükleri öğrencilerimizi bilgilendirecek. Öğrencilerimizi ve velilerinizi tercih danışmanlığı hizmetinden yararlanmaya davet ediyoruz."

13 BİNİN ÜZERİNDE ÖĞRETMEN GÖREV ALACAK

Bakan Selçuk, tercih danışmanlığı hizmeti için rehber öğretmenlerin yarından itibaren görev alacağına değinerek, "Bu süreçte yaklaşık 13 binin üzerinde rehber öğretmenimiz, EBA üzerinden öğrencilerimize online danışmanlık yapacak. Öğretmenlerimiz, EBA üzerinden görev alacakları sınıftaki öğrencilerle yarın sabahtan itibaren iletişime geçecek." diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) açıklanmasının ardından da sınava katılan öğrencilere yine rehber öğretmenler tarafından tercih danışmanlığı hizmetinin başlatılacağını sözlerine ekledi.

Bakanlıkça, LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih süreci yarından itibaren 29 Temmuz'a kadar sürecek.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk EBA LGS tercih danışmanlığı hizmetinin, canlı sınıfların yapıldığı dijital platformlar üzerinden gerçekleştirileceğini duyurdu ve sisteme nasıl girileceği öğrenciler tarafından merakla araştırılıyor.



EBA ÖĞRENCİ GİRİŞ EKRANI

EBA ŞİFREMİ UNUTTUM NE YAPMALIYIM?

“EBA Giriş” ekranında Öğrenci → EBA yolunu izle.

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MEB e okul tercih robotu: E Okul giriş ile LGS tercih yapma ekranı