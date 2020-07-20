20 Temmuz 2020 Pazartesi 14:56 - Güncelleme: 20 Temmuz 2020 Pazartesi 14:56

Milli Eğitim Bakanlığı’nın sonuç duyurusu ardından Liselere Geçiş Sınavı (LGS) tercihleri bugün başladı. Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçlarının ardından LGS 2020 tercih kılavuzu yayınlandı. MEB e okul tercih robotu, E Okul giriş ile LGS tercih yapma ekranı sınava giren adaylar tarafından araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan yerleştirme kılavuzuna göre adaylar lise tercihlerini 20-29 Temmuz tarihlerinde MEB e okul tercih robotu üzerinden gerçekleştirecekler. Peki e okul giriş ile LGS tercihi nasıl yapılır? İşte Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen E Okul giriş ile LGS tercih yapma ekranı...

MEB E OKUL GİRİŞ İLE LGS TERCİHİ NASIL YAPILIR?

E-Okul VBS sistemine LGS tercihleri için giriş yapmak isteyen öğrenciler ve aileler MEB tarafından uygulanan "https://eokul.meb.gov.tr/" adresine giriş yapmaları gerekiyor. Karşılarına gelen ekranda “Veli Bilgilendirme Sistemi” bölümünü seçen kullanıcılar öğrenciye ait istenen T.C kimlik numarası ve öğrenci numarasıyla E-okul sistemine giriş yapabilir.

Giriş işleminin ardından ekrana gelen VBS güvenlik kontrolü sayfasında öğrenciye ait doğum tarihi, eğitim aldığı şube vb. bilgileri doğru cevaplandıran veliler sorunsuz bir şekilde E-okul Veli Bilgilendirme Sistemine giriş yapabilir.

E-okul Veli Bilgilendirme Sistemini düzenli olarak kullanmak isteyen veliler mobil cihazlar üzerinden uygulamaya erişim sağlayabilirler. Kullanıcılar işletim sistemlerine göre sanal marketlerden bulunan “MEB E-OKUL VBS” uygulamasını indirerek kullanabilirler.

MEB E-OKUL TERCİH ROBOTU (E OKUL GİRİŞ İLE LGS TERCİHİ YAPMA SAYFASI)

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan MEB e okul tercih robotu ve yerleştirme kılavuzuna göre lise tercih işlemleri https://e­okul.meb.gov.tr adresi üzerinden yapılacak. Öğrenciler ve aileler 20-29 Temmuz tarihleri arasında tercihlerini gerçekleştirebilecek.

Öğrenciler, ilk olarak Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ekranından tercih yapacaklardır. Yerel yerleştirme tercihlerinden ilk 3 (üç) okulu Kayıt Alanından seçmek şartıyla öğrenciler en fazla 5 (beş) okul tercihinde bulunabileceklerdir. Öğrenciler e Okul sistemi üzerinden tercihlerini 29 Temmuz'a kadar yapabilecek. E okul üzerinden LGS tercihleri nasıl yapılır? E Okul 2020 LGS tercih ekranı…

Ortaöğretim 8. Sınıf öğrencilerinin girdiği Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçları MEB takviminde belirtildiği gibi 16 Temmuz’da açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığınca LGS kapsamında 20 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları "meb.gov.tr" adresinden açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2020 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih ve yerleştirme kılavuzunu "meb.gov.tr" adresinden açıkladı. LGS tercih ve yerleştirme kılavuzuna göre, LGS kapsamında lise tercihleri 20 Temmuz 2020 Pazartesi gününde başlayacak ve 29 Temmuz saat 17.00'ye kadar sürecek. Öğrenciler lise taban puanlarını inceleyecek ve başarı sırasına göre tercihlerini e-Okul üzerinden yapacak.

2020 MEB TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

LGS'DE KAÇ TERCİH YAPILABİLİR?

2020 LGS tercihlerinde adaylar üç ayrı alanda toplam 20 okul tercihi yapacak. Yerel yerleştirme ekranından puanla en fazla 10 okul seçilebilecek. Tercih yapacak adaylar için ilk önce yerel yerleştirme seçeneği açılacak. Bu alandan tercih yapmayana diğer alanlar açılmayacak. Yerel yerleştirme tercihi zorunlu hale getirildi.Öğrenciler; Merkezi Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Okullar, Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere 3 grupta tercih yapacak. Merkezi sınava girmeyen öğrenciler ise ‘Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar’ olmak üzere iki grupta tercihte bulunacak. Yapılacak tercihlerde adaylar aynı okul türünden en fazla üç okul seçebilecek.