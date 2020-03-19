EBA şifresi nasıl alınır? EBA öğrenci girişi, öğretmen girişi şifre alma nasıl yapılır?

19 Mart 2020 Perşembe 11:53 - Güncelleme: 19 Mart 2020 Perşembe 11:53

EBA şifresi nasıl alınır? sorusunun yanıtı tüm öğrenciler ve öğretmenler tarafından merak ediliyor. Ülkemizde corona virüsü önlemleri kapsamında uzaktan eğitime geçileceği açıklanmıştı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 23 Mart Pazartesi gününden itibaren evden uzaktan eğitim yapılacağını duyurdu.Bu açıklamanın ardından EBA sistemi ile ilgili araştırmalar hız kazandı.

EBA giriş ekranına ve uzaktan eğitime dair tüm merak edilenlere haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

EBA ŞİFRESİ NASIL ALINIR?



“EBA Giriş” ekranında Öğrenci →EBA yolunu izlemeniz gerekiyor.

EBA GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

Açılan ekranda yer alan “Şifremi Unuttum” linkine tıklamalısınız.

TC Kimlik Numaranızı girdikten sonra bir doğrulama yöntemi seçmeniz gerekiyor.

E-POSTA YÖNTEMİ İLE

Sisteme kayıtlı e-posta adresinizi girmeli ve “Gönder” butonuna basmalısınız (Sisteme kayıtlı e-posta adresiniz yoksa öğretmeninizden veya velinizden tek kullanımlık şifre edinerek ve “Öğrenci olarak EBA şifremi nasıl oluştururum” bölümünden yardım alarak şifrenizi yeniden oluşturabilirsiniz).

e-Postanıza gelen doğrulama kodunu girip ve “Gönder” butonuna basmalısınız.

Yeni şifrenizi belirlemeniz ve “Kaydet” butonuna tıklamanız gerekiyor.

CEP TELEFONU YÖNTEMİ İLE

Sisteme kayıtlı cep telefonu numaranızı girmeli ve “Gönder” butonuna basmalısınız (Sisteme kayıtlı cep telefonu numaranız yoksa öğretmeninizden veya velinizden tek kullanımlık şifre edinmeli ve “Öğrenci olarak EBA şifremi nasıl oluştururum” bölümünden yardım alarak şifrenizi yeniden oluşturmalısınız).

Cep telefonunuza gelen doğrulama kodunu girdikten sonra “Gönder” butonuna basmalısınız.

Yeni şifreniniz belirleyip ve “Kaydet” butonuna tıklayabilirsiniz.

EBA UZAKTAN EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Uzaktan eğitim 23-27 Mart 2020 tarihleri arasında yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilere 3 GB ücretsiz internet sağlanacak. Türk Telekom, EBA sisteminin kullanılması için ek 5 GB internet verecek.

UZAKTAN EĞİTİM HANGİ KANALDA?

Uzaktan eğitim EBA uygulaması ile TRT kanallarından takip edilebilecek. MEB'in açıklamasına göre, " ilk ve orta dereceli okullarımızdaki haftalık ders programı İnternet ve TRT aracılığıyla tüm ülkede ücretsiz öğrenme sistemiyle dünyada ilk kez ulusal ölçekte televizyon ve İnternet ders programlarıyla model ülke olmaya ülkemiz hazırdır. Senkron alt yapı hazırlıkları tamamlandı. Sorun yaşanmayacak. Tüm dersler sisteme yüklenildi."

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 23-27 Mart'ta yapılacak uzaktan eğitim yöntemiyle ilgili süreci hafta içi simülasyonlarla anlatacaklarını belirterek, "Derslerin nasıl izleyeceğini, hangi kanallardan yayın alabileceğinizi, EBA'nın kullanımını örnek videolarla aktaracağız." ifadelerini kullandı.

'Uzaktan eğitimimizin şu andaki merkezi televizyon'

Televizyonda verecekleri eğitimin aynı zamanda geçmiş konularla, yüz yüze eğitimle de bağlantılı olacağını belirten Bakan Selçuk, "Uzaktan eğitimimizin şu andaki merkezi televizyon çünkü internet erişimiyle ilgili bazı sınırlılıklar var." ifadelerini kullandı.

Selçuk, "Destekleme ve yetiştirme kurslarını, bu virüsten dolayı ortaya çıkan telafi ihtiyaçlarını gidermeye yönelik hale getiren program hazırladık" diye konuştu.