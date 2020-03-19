Eba TV nedir? Eba TV frekans ayarı nasıl yapılır? İşte Eba TV ders programı

19 Mart 2020 Perşembe 15:33 - Güncelleme: 19 Mart 2020 Perşembe 15:33

Eba TV nedir? Eba TV frekans ayarı nasıl yapılır? gibi soruların yanıtları milyonlarca öğrenci ve veli tarafından merak konusu oldu. EBA ile uzaktan eğitim için sayılı günler kaldı. Corona virüsü önlemleri kapsamında, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 23-27 Mart'ta TRT ve EBA üzerinden uzaktan eğitim almaya başlayacaklar.TRT'den ve EBA TV’den yapılacak eğitimlerde öğrenciler, bir program dahilinde kendilerine uygun saatlerde derslerini takip edebilecekler. Eba TV ders programına da haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

EBA TV NEDİR?



23 Mart 2020 tarihinde başlayacak olan uzaktan eğitimler EBA TV'den takip edilebilecek.

EBA öğrenci girişi, öğretmen girişi şifre alma nasıl yapılır? EBA şifresi nasıl alınır?

Toplam 6 kanalın olacağı EBA TV İlkokul, ortaokul ve liseler için olacak 3 SDve 3 hd eba tv kanalı olacak.

Uydu: TURKSAT

Kanal: Trt Eğitim HD/1/2/3

Frekans: 12083 H 13750

İŞTE EBA TV DERS PROGRAM

DERSLER SAAT KAÇTA?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, EBA TV üzerinden verilecek eğitimin detaylarını şu sözlerle açıklamıştı:

“Pazartesi saat 09.00'da başlayacak. Türkçe 1. saat, 09.30'da matematik başlıyor. Bu dersler, okuldaki gibi 40 dakika değil 20'şer dakikalık sürelerde. Çünkü okulda oturmakla evde oturmak aynı şey değildir. Dolayısıyla konsantrasyon meselesi. O yüzden de daha kısa sürüyor. Salı günü de hayat bilgisi, matematik. Üç ayrı kanaldan 6 frekansta bu yayın yapılıyor. İlkokul, ortaokul lise için. Türkçe, matematik, hayat bilgisi, fen bilgisi, din kültürü ve ahlak bilgisi, İngilizce dersleri var ilkokulda. Ayrıca bir de iyileştirme programı var. İyileştirme ne demek? Mevcut müfredatın da gerisinde olan bazı öğrencilerimiz var. O öğrencilerimize de bir telafi imkanı var ayrıca. Diyelim çocuk izleyemedi, kaçırdı. Tekrar saatleri var. İlkokulun, ortaokulun, lisenin listesi ayrı. Bunların hepsi hazır. Tekrar saatleri yine yazıyor. Saat 13.30-17.30 arasında ilkokulun şu dersleri tekrar edilecektir veya ortaokulun şu dersleri. Çekimler bitti, içerikler hazır, pilot uygulamalar yapılıyor."

EBA ÖĞRENCİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

Öğrenciler, EBA'da iki şekilde şifre oluşturabiliyor. Birincisi, "eba.gov.tr"ye girildikten sonra, önce "öğrenci" butonuna sonra "EBA Hesabı Oluştur" butonuna tıklanarak veliye ya da öğretmene başvurmadan, güvenlik kodu, T.C. kimlik numarası, öğrenci numarası ve nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı seri numaraları girilmesi yoluyla. Bunun için yapılacak işlem basamakları şöyle:

"- EBA Hesabı Oluştur butonuna tıkla.

- e-Okul bilgilerini girip "Giriş" butonuna bas.

- EBA hesabın için yeni şifreni belirle.

- Kendinin ya da velinin e-posta adresini ve cep telefonu numarasını gir ve "Şifre Oluştur" butonuna tıkla.

- Girmiş olduğun cep telefonu numarasına gelen doğrulama kodunu gir ve "Gönder" butonuna bas."

Adımlar, eksiksiz tamamladığında öğrenci EBA Giriş ekranına yönlendiriliyor. Bu ekranda T.C. kimlik numarası ve EBA hesabı için belirlenen yeni şifrenin ve güvenlik kodunun girilmesinden sonra "Gönder" butonuna basıldığında "Ana Sayfa"ya ulaşılıyor.

İkincisi ise öğrencilerin, velisine ya da öğretmenlerinden birine başvurarak şifre oluşturması yoluyla olacak.

Burada ise işlem basamakları sırayla şöyle:

" - EBA giriş ekranında T.C. kimlik numaranı ve velinden ya da öğretmeninden edindiğin tek kullanımlık şifreyi gir.

- Güvenlik kodunu gir ve "Gönder" butonuna tıkla.

- 'Veli Bilgileriyle Aktivasyon', 'e-Postayla Aktivasyon' ya da 'Cep Telefonuyla Aktivasyon' yöntemlerinden birini seç, istenen bilgileri gir.

- Aktivasyon adımını geçtikten sonra açılan ekranda EBA hesabın için 'Yeni Şifreni Belirle' ve 'Kaydet'e tıkla."

Bu adımları eksiksiz tamamladıktan sonra öğrenci, EBA Giriş ekranına yönlendiriliyor. Bu ekranda T.C. kimlik numarası ve EBA hesabı için belirlenen yeni şifre ve güvenlik kodu girildikten sonra "Gönder" butonuna basıldığında "Ana Sayfa"ya ulaşılıyor.