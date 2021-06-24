Eğitim Danışmanı Alyu: Başarının anahtarı kaygınızı kontrol etmekte

24 Haziran 2021 Perşembe 17:57 - Güncelleme: 24 Haziran 2021 Perşembe 18:00

Üniversite sınavı günü yaklaştıkça adayların heyecan ve kaygı seviyeleri giderek artıyor. Yeterince hazır mıyım, sınav nasıl olacak gibi sorular hem adayların hem de ebeveynlerin gündeminin ilk sırasında yer alıyor. Sınav maratonun son etabında İstanbul Bilgi Üniversitesi Eğitim Danışmanı Özge Alyu, adaylara sınav öncesi belirli seviyede kaygının motivasyon kaynağı olduğunu söyledi. Alyu, "Kaygılanmaktan korkmayın. Burada önemli olan kaygının seviyesi. Belirli düzeydeki kaygı, hayata tutunmamıza ve sınav için harekete geçmemize yardımcı olur. Başaracağınıza inanan önce siz olmalısınız. Eksiklerinize değil, yapabileceklerinize odaklanın. Geçmiş başarılarınızı anımsayın. 'Başarılısın', 'Elinden geleni yaptın', 'Sınav iyi geçecek' gibi olumlu cümleler kurun. Motivasyonunuz düştüğünde, üniversiteli olduğunuzu hayal edin" diye konuştu.

Rutininizden vazgeçmeyin

Sınavdan bir gün öncesi ya da sınav gününün önemli olduğunu anlatan Alyu, sınav adaylarına tavsiyelerini şöyle sıraladı: "Bu iki günde de mümkün olduğunca günlük rutininizin dışına çıkmayın. Örneğin kahvaltı etmeye alışık değilseniz, sınav günü diye tıka basa bir şeyler yemeye çalışmayın. Ertesi günü sınava gireceğiniz gece uyuyamamak, sınavda başarısız olacağınız anlamına gelmez. Bir de uyku durumunuzu kaygılarınıza eklemeyin. Sınava kendinizi rahat hissettiğiniz bir kişiyle gidebilirsiniz. Hatta bazılarınız sınava tek başına gitmeyi ya da okulun kapısında bırakılmayı isteyebilir, bu durumu öncesinde aileniz ile görüşmüş ve planlamış olmalısınız. Sınavdan bir gün önce illaki açık havada değil, kendinizi rahat hissedeceğiniz bir mekanda olabilirsiniz."