Ehliyet sınav soruları ve cevapları 2018 MEB MTSAS 21 Aralık Ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanır

Ehliyet sınav sonuçları ne zaman ve nerede açıklanacak? 2018 MTSAS-5 ehliyet sınav soruları ve cevapları ne zaman açıklanır? Ehliyet Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? soruların yanıtları araştırılan konular arasında. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından bu yıl dördüncü kez 22 Aralık'da yapılan ve on binlerce kişinin katıldığı ehliyet sınavının sonuçlarına yönelik heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte yeterli puanı alan sürücü adayları direksiyon sınavına girmeye hak kazanacak. 2018 ehliyet sınav sonuçları açıklanma tarihi sınava giren adaylar tarafından merak konusu oldu. MEB’in 2018 yılında son kez gerçekleştireceği MTSAS-5 sınavı ile sürücü adayları ehliyet almada bir engeli daha geride bırakacak. 22 Aralık 2018'de düzenlenen ehliyet sınavının ardından sınava giren adaylar ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun cevabını merak ediyorlar. Ehliyet sınavının sonuçlarının açıklanacağı tarihe dair net bir bilgi yok. Konuya ilişkin gelişme ya da açıklama olduğu takdirde haberimizden takip edebilirsiniz. Sonuçlar açıklandığı takdirde "http://www.meb.gov.tr" ve "http://www.odsgm.gov.tr" internet adreslerinden duyurulacak. 22 Aralık MTSAS-5 ehliyet sınav soruları ve sonuçları ile ilgili son dakika haberler yeni gelişmeler star.com.tr haber sitemizde.

MTSAS-5 ehliyet sınav sonuçları önümüzdeki günlerde adayların erişimine açılacak. 22 Aralık 2018 tarihli yılın son sınavında geçerli puanı alan adaylar direksiyon sınavına girmeye hak kazanacaklar. İşte ehliyet sınavları ile ilgili tüm detaylar ve sonuçların açıklanacağı yer…

22 Aralık 2018'de tamamlanan 2018/MTSAS-5 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı'nın sonuçlarına dair heyecanlı bekleyiş devam ediyor.

22 Aralık tarihinde yapılan sınavda; 12 ilk yardım, 23 trafik, 9 motor, 6 tane trafik adabı soruları olmak üzere toplam 50 soruyu adaylar cevapladı. Adaylara yöneltilen 50 sorudan 35 doğru yapanlar, bir sonraki aşama olan direksiyon sınavına girmek için hak kazanabilecek.







EHLİYET SINAVI SORULARI NELER?



Ehliyet sahibi olmak isteyen sürücü adayları ilk olarak belirlenen tarihlerde MEB tarafından yazılı sınava tabi tutulur. Yazılı sınavda adaylara 12 ilk yardım, 23 trafik, 9 motor, 6 trafik adabı olmak üzere toplamda 50 soru sorulur. Sınavda adayların alması gereken baraj puanı ise 70'dir Yazılı sınavda başarılı olup, baraj puanını alan adaylar ikinci aşama olan direksiyon sınavına girmeye hak kazanır.



EHLİYET SINAVI BARAJ PUANI KAÇ?



Yazılı sınavda baraj puanı 70'dir. Bu yıl ilk olarak 10 Şubat'ta yapılan sınavda; 12 ilk yardım, 23 trafik, 9 motor, 6 tane trafik adabı soruları olmak üzere toplam 50 soruyu adaylar cevapladı. Adaylara yöneltilen 50 sorudan 35 doğru yapanlar, bir sonraki aşama olan direksiyon sınavına girmek için hak kazanabilecek.



MEB MTSAS-5 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen sınavların sonuçlarını 2 haftalık süreç içerisinde açıklayan MEB’in bu sınavın sonuçlarını 2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Buna göre 22 Aralık 2018 tarihinde gerçekleştirilen MTSAS 5 sınavının 5-6 Ocak 2019 tarihinde adayların erişimine açılması bekleniyor.

Bugün yapılan sınavın ardından sonuçların açıklanacağı tarihi bekleyen adaylar merakla bu sorunun cevabını ararken, şuan için resmi açıklama yapılmadı. Yapılan net tarih açıklamasının ardından detaylar haberimizde olacak.

EHLİYET ALMAK İÇİN ŞARTLAR NELER?



A1, A2, F ve H ehliyet sınıfları için 17 yaşını bitirmiş olmak.



B ve G ehliyet sınıfları için 18 yaşını bitirmiş olmak.



A1, A2, B, C, D, E, F, G ve H ehliyet sınıfları için en az ilkokul mezunu olmak.



C, D ve E ehliyet sınıfları için 22 yaşını doldurmuş olmak.



Sabıka kaydının olmadığına dair dilekçeyi kurs müdürlüğüne teslim etmek.



Son 6 ayda çekilen 1 vesikalık fotoğrafı Özel MTSK Müdürlüğüne teslim etmek.



Nüfus cüzdanı fotokopisini Özel MTSK Müdürlüğüne teslim etmek.



Yetkili kuruluşlardan "Sürücü olur" sağlık raporunu almak.

EHLİYET SINAVLARI NASIL YAPILIR?



Ehliyet almak isteyen sürücü adayları ilk olarak yazılı sınava tabi tutulur. Yazılı sınavdan geçer puan alan adaylar ikinci sınav olan direksiyon sınavına katılmaya hak kazanırlar.



Yazılı sınavda adaylara 12 ilk yardım, 23 trafik, 9 motor, 6 trafik adabı olmak üzere toplamda 50 soru sorulur. Yazılı sınav baraj puanı 70'dir. Her bir sorunun değeri 2 puandır. Bu durumda 35 doğru yapan adaylar yazılı sınavdan başarılı olmuş olacaktır. 70 puan alan adaylara ikinci sınava katılmaya hak kazanacaklardır.



SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ



Sınav sonuçları, http://www.meb.gov.tr/ internet adresinden duyurulacaktır. Kursiyerler, bu adresten Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınav Sonuçları linkinin üzerine tıklayarak açılacak sayfadan, T.C. kimlik numarasını girerek sınav sonuçlarını öğrenebilecek.



Ayrıca, Özel MTSK müdürlükleri Özel MTSK Modülünden kurum kodunu ve şifresini girerek, müdürlüklerinden sınava girenlerin sonuç listesini çıkaracak ve kursiyerlere tebliğ edecektir.



2018 EHLİYET SINAV ÜCRETİ NE KADAR?



Kursiyer, 2018 yılında her sınav dönemi için ayrı ayrı olmak üzere KDV dâhil 70.00 (yetmiş) TL MTSKS ücretini T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O, Türkiye Halk Bankası A.Ş. Şubelerinden birine "Kurumsal Tahsilât Programı" aracılığı ile kendi T.C kimlik numarasına göre MTSKS takviminde belirtilen sınav ücreti yatırma süresi içerisinde sınavın adıyla yatıracaktır. Kursiyer, banka dekont/ATM işlem fişini MTSKS uygulama takviminde belirtilen başvuru süresi içinde Özel MTSK müdürlüğüne teslim edecektir. T.C. kimlik numarası yanlış ise sorumluluk kursiyerin olacaktır.



MTSKS takviminde belirtilen sınav ücreti yatırma süreleri değiştirilmez ya da uzatılmaz.

EHLİYET SINAV BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?



"M", "A1" ve "B1" sınıfı sertifikalar için 16 (onaltı) yaşını bitirmiş olmak.

"A2", "B", "BE", C1", C1E", "F" ve "G" sınıfı sertifikalar için 18 (onsekiz) yaşını bitirmiş olmak.

"A" sınıfı sertifikalar için 20 (gücü 15 kilovatı aşan üç tekerlekli motosikletler için 21) yaşını bitirmiş olmak.

"C", "CE","D1" ve "D1E" sınıfı sertifikalar için 21( yirmi bir) yaşını bitirmiş olmak.

"D", "DE" sınıfı sertifikalar için 24 (yirmi dört) yaşını bitirmiş olmak.

Bütün sertifika sınıfları için en az ilkokul düzeyinde eğitim almış olmak.

Pratisyen tabip veya uzman tabip tarafından verilen "sürücü olur" sağlık raporu almış olmak.

"Sabıka kaydının olmadığına dair" dilekçeyi Özel MTSK müdürlüğüne vermek.

Sürücü belgesi süresiz olarak geri alınmamış olmak.

Son 6 (altı) ay içinde cepheden çekilmiş 2 (iki) adet biyometrik fotoğrafını Özel MTSK müdürlüğüne teslim etmek.

Nüfus cüzdanı fotokopisini Özel MTSK Müdürlüğüne teslim etmek.





Yabancı uyruklu kursiyerler için başvuru şartları;



Pasaportun noter tasdikli Türkçe tercümesi

Öğrenim vizesinin bulunması veya Türkiye'de altı aydan fazla kalacağını gösteren ikametgâh izni veya öğrenim vizesi

Öğrenim belgesinin noter tasdikli Türkçe tercümesi

Pratisyen tabip veya uzman tabip tarafından verilen sürücü olur sağlık raporunu kayıt esnasında Özel MTSK müdürlüğüne teslim etmesi

Son 6 (altı) ay içinde cepheden çekilmiş 2 (iki) adet biyometrik fotoğrafını Özel MTSK müdürlüğüne teslim etmesi

