05 Ekim 2020 Pazartesi 12:02 - Güncelleme: 05 Ekim 2020 Pazartesi 12:02

EKPSS geç başvuru ne zaman? sorusunun yanıtı, sınava girmek isteyen engelli memur adayları tarafından merak ediliyordu. Engelli memur alımları için uygulanan EKPSS geç başvuruları için tarih belli oldu. Her yıl binlerce engelli vatandaşın kamuda memur olmak için girdiği EKPSS 2020 oturumu için ÖSYM tarafından erteleme kararı alınmıştı. Sınavın yapılacağı tarih ve EKPSS geç başvuru tarihleri belli oldu. İşte detaylar...

EKPSS, 15 Kasım 2020 tarihinde 81 il merkezinde saat 10.15'te başlayacak ve tek oturumda yapılacak. Sınavda adaylara engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri uygulanacaktır.

EKPSS GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?

15 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2020-EKPSS) için 06-07 Ekim 2020 tarihlerinde geç başvuru alınacaktır. Ücret ödeme için ise son gün 8 Ekim 2020 olarak açıklandı.

Adaylar sınava başvurularını, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden 07 Ekim 2020 tarihi mesai saati bitimine kadar veya ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr) ile ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından 07 Ekim 2020 tarihi saat 23.59’a kadar yapabileceklerdir. Sınava, 24 Ocak-12 Şubat 2020 tarihleri arasında veya 11-12 Mart 2020 tarihlerinde başvuru yapan adayların, yeniden başvuru yapmaları gerekmemektedir.

06-07 Ekim 2020 tarihlerinde başvurusunu yapan adaylar, sınav ücretini, 06-08 Ekim 2020 tarihleri arasında (banka şubesinden ödeme yapacak adaylar 08 Ekim 2020 tarihi mesai saati bitimine kadar; ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak adaylar ile banka ATM’leri ve online bankacılık üzerinden ödeme yapacak adaylar 08 Ekim 2020 tarihi saat 23.59'a kadar) yatıracaklardır.

EKPSS sınavı ne zaman 2020? Tarih belli oldu! Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından, adayların sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi (başvuru, sınav ücretinin yatırılması, sınavın uygulanması vb.), 2020-EKPSS Kılavuzunda bulunmaktadır. Adaylar, 2020-EKPSS Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuru yapmak isteyen adayların bu Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

EKPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

EKPSS 15 Kasım 2020 tarihinde düzenlenecek.

EKPSS İÇİN ARANAN MEZUNİYET ŞARTLARI NELERDİR?

EKPSS ye girecek engelli memur adaylarının:

1.Ortaöğretim,

2.Önlisans,

3.Lisans,

düzeyinde eğitim veren kurumların birinden mezun veya sınavın geçerlik süresi içerisinde mezun olabilecek durumda olması gerekir. Adayların atanabilmesi için yerleştirme tercih işlemlerine son başvuru tarihi itibarıyla mezun olması gerekir.



EKPSS NEDİR?

"Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik" ile buna bağlı olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında yapılan "Protokol" hükümlerine göre ÖSYM tarafından hazırlanan, EKPSS, başvuru, sınavın uygulanması ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi adımlarından oluşan sınav sistemidir.

EKPSS'YE KİMLER BAŞVURABİLİR?

EKPSS’ye; ortaöğretim kurumlarından, yükseköğretim ön lisans veya lisans programlarından mezun olan veya EKPSS’nin geçerlik süresi içinde mezun olabilecek durumda olan engelli adaylar başvurabileceklerdir. Birden fazla öğrenim düzeyinden mezun olan adaylar, mezun oldukları en üst düzeyden EKPSS’ye başvurmak zorundadır. Kuraya ise; ilkokul/ortaokul/ilköğretim/özel eğitim iş uygulama merkezi veya okulu mezunu veya bu okullardan yerleştirme işlemlerine son başvuru tarihi itibarıyla mezun olabilecek durumda olan engelli adaylar başvurabileceklerdir.