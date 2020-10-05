05 Ekim 2020 Pazartesi 12:01 - Güncelleme: 05 Ekim 2020 Pazartesi 12:01

EKPSS sınavı ne zaman 2020? sorusunun yanıtı, sınava girmek isteyen engelli memur adayları tarafından merak ediliyordu. Engelli memur alımları için uygulanan EKPSS için tarih belli oldu. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na girmek isteyen adaylar heyecanla EKPSS sınav tarihini bekliyorlardı. Sınav için ek başvurular 6-7 Ekim’de alınacak. Ücret ödeme için ise son gün 8 Ekim 2020 olarak açıklandı. Peki EKPSS sınavı ne zaman 2020? İşte detaylar...

EKPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

EKPSS sınavı 15 Kasım 2020 tarihinde düzenlenecek. Sınav, 81 il merkezinde saat 10.15'te başlayacak ve tek oturumda yapılacak. Sınavda adaylara engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri uygulanacaktır.

EKPSS GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?

2020 EKPSS sınavı (Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı) için 06-07 Ekim 2020 tarihlerinde ek başvuru alınacaktır.

Adaylar sınava başvurularını, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden 07 Ekim 2020 tarihi mesai saati bitimine kadar veya ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr) ile ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından 07 Ekim 2020 tarihi saat 23.59’a kadar yapabileceklerdir. Sınava, 24 Ocak-12 Şubat 2020 tarihleri arasında veya 11-12 Mart 2020 tarihlerinde başvuru yapan adayların, yeniden başvuru yapmaları gerekmemektedir.

06-07 Ekim 2020 tarihlerinde başvurusunu yapan adaylar, sınav ücretini, 06-08 Ekim 2020 tarihleri arasında (banka şubesinden ödeme yapacak adaylar 08 Ekim 2020 tarihi mesai saati bitimine kadar; ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak adaylar ile banka ATM’leri ve online bankacılık üzerinden ödeme yapacak adaylar 08 Ekim 2020 tarihi saat 23.59'a kadar) yatıracaklardır.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından, adayların sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi (başvuru, sınav ücretinin yatırılması, sınavın uygulanması vb.), 2020-EKPSS Kılavuzunda bulunmaktadır. Adaylar, 2020-EKPSS Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuru yapmak isteyen adayların bu Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

EKPSS geç başvuru ne zaman? ÖSYM'den 2020 EKPSS geç başvuru tarihi ile ilgili açıklama