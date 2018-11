EKPSS memur tercihleri nasıl yapılır? 2018 EKPSS ÖSYM tercih kılavuzu yayınlandı mı?

EKPSS ÖSYM tercih kılavuzu yayınlandı mı? 2018 EKPSS memur tercihleri nasıl yapılır? EKPSS'de neler değişti? EKPSS puanı kaç yıl geçerli olacak? EKPSS (Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı) tercihleri için geri sayım başladı. 2504 engelli memur alımı için tercihlerin 29 Kasım'da başlayacağı geçtiğimiz gün Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından duyurulmuştu. Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik ile buna bağlı olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında yapılan “Protokol” hükümlerine göre ÖSYM tarafından yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları ve kura usulü ile kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına yerleştirme yapılacaktır. EKPSS yönetmeliğinde çeşitli değişiklikler yapıldı. Yeni yönetmelik ile EKPSS sonuçlarının ve kura kayıtlarının geçerlilik süresi 2 yıldan dört yıla çıkarıldığı belirtildi. 2018 EKPSS ÖSYM tercih kılavuzu ve işlemleri ile ilgili merak edilenler star.com.tr'de.



Geçtiğimiz gün 2 bin 504 engelli memur alımı için tercih işlemlerinin 29 Kasım'dan itibaren alınmaya başlanacağı bilgisinin açıklanmasının ardından engelli memur adayları gözlerini ÖSYM'ye çevirdi. ÖSYM tarafından yayınlanacak kılavuz detaylarına göre tercih yapacak olan adaylar, tercih işlemleri için bekleyişte.

EKPSS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?



Engelli memur adayları heyecanla tercih işlemlerini bekliyor. ÖSYM tarafından duyurulacak olan EKPSS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Bugün içerisinde yayınlanması beklenen tercih kılavuzu ile ilgili tüm gelişmeleri takip edip, sizlere duyuracağız.

EKPSS TERCİH TAKVİMİ



Engelli memur alımı için yapılacak EKPSS tercih işlemleri 29 Kasım - 7 Aralık 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.



Yapılan açıklama doğrultusunda, ilköğretim düzeyinden 198, ortaöğretim düzeyinden 534, önlisans düzeyinden 773, lisans düzeyinden 999 olmak üzere toplam 2 bin 504 kadroya engelli memur alımı yapılacak.

EKPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?



EKPSS tercih işlemleri 29 Kasım - 7 Aralık 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Tercih işlemleri ÖSYM'nin resmi internet adresi üzerinden gerçekleştirişecek. Adaylar 2016-EKPSS veya 2018-EKPSS sonuçları ile 2016-Kura veya 2018-Kura kayıtlarına göre tercih işlemlerini yapabilecek.



Atama yapılacak ilköğretim/ortaokul/ilkokul düzeyi kadrolar Tablo-1’de, ortaöğretim düzeyi kadrolar Tablo-2’de, ön lisans düzeyi kadrolar Tablo-3’de, lisans düzeyi kadrolar Tablo-4’te gösterilecektir.



Tercihlerinizi yaparken, kadrolar için “Aranan Nitelikleri” gösteren sütunlardaki koşulları dikkatle incelemeniz ve size uyup uymadığını belirlemeniz son derece önemlidir. Bir kadro için mezun olunan program/alan/dal koşulu birden fazla ise bunlardan birinin karşılanması yeterlidir.



Devlet Personel Başkanlığı tarafından bu kılavuzda düzenlenen “ Başvuru Genel ve Özel Şartları”nı (Madde 2) mutlaka okumanız ve tercihlerinizi yaparken bu uyarıları da göz önünde tutmanız gerekir.



Tercih süresi bitene kadar, sisteme işlenen tercihlerde değişiklik yapılabilecektir. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar bu işlemi http://ais.osym.gov.tr adresinden elektronik ortamda yapacaklardır. Yaptıkları tercihlerde değişiklik, tercihlerin kısmen ya da tamamen iptali veya mezuniyet tarihinde değişiklik taleplerini içeren dilekçeler Merkez tarafından kesinlikle işleme alınmayacak. Tercih süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik yapılamayacak .



EKPSS NEDİR?



"Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik" ile buna bağlı olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında yapılan "Protokol" hükümlerine göre ÖSYM tarafından hazırlanan, EKPSS, başvuru, sınavın uygulanması ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi adımlarından oluşan sınav sistemidir.

"Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik” ile buna bağlı olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında yapılan “Protokol” hükümlerine göre ÖSYM tarafından hazırlanan , EKPSS, başvuru, sınavın uygulanması ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi adımlarından oluşan sınav sistemidir.



EKPSS yönetmeliğinde 2 Şubat 2018 tarihi itibariyle değişiklik yapıldı. Daha önce yapılan açıklamanın gereğini yapmak üzere,



1- EKPSS sonuçlarının ve kura kayıtlarının geçerlilik süresi 2 yıldan 4 yıla çıkarıldı.



2- Her iki yılda bir EKPSS yapılmaya devam edilecek. Ancak aynı dönemde sadece bir EKPSS sonucu geçerli olacak ve öğrenim durumu farklı se sadece üst öğrenim sonucuna ait yılın EKPSS'si geçerli olacak.



İŞTE YÖNETMELİKTE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN KARŞILAŞTIRMALI MADDE TABLOSU



ESKİ MADDE



(2) Kura yöntemiyle yerleşmek isteyen adayların kayıtları her bir dönem için sadece bir kez alınır. Dönem içerisinde gerçekleştirilecek yerleştirme işlemlerine ancak başvuruları kayıt altına alınan adaylar başvurabilir.



YENİ MADDE



MADDE 1- 2/1/2014 tarihli ve 2014/5780 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(2) Kura yöntemiyle yerleşmek isteyen adayların kayıtları iki yılda bir alınır.

(3) Kura kaydı yaptıran adaylar dört yıl içerisinde gerçekleştirilen engelli memur alımlarına başvurabilir."



ESKİ MADDE



Madde 9 - (1) EKPSS sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren iki yıl içerisinde yapılacak sınava kadar geçerlidir. Ancak bu süre içinde yeni bir sınavın yapılamaması durumunda sınav sonuçları, bir sonraki sınava kadar geçerli olmaya devam eder.



YENİ MADDE



MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan "iki yıl içerisinde yapılacak sınava kadar" ibaresi "dört yıl" şeklinde değiştirilmiştir.



ESKİ MADDE



Madde 13 - (1) Engelli adayların memur kadrolarına yerleştirilmelerinde EKPSS sonucu ve kura sonucu yerleştirme yöntemleri kullanılır.

a) Ortaöğretim, önlisans ve lisans mezunu engelli adayların memur kadrolarına yerleştirilmelerinde EKPSS'de alınan puanlar kullanılır. Adaylar, ilan edilen kadrolara EKPSS puanı esas alınarak tercihlerine göre yerleştirilir. Aynı puanı alan adaylar arasından diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınır



YENİ MADDE



MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi ve (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Engelli adayların memur kadrolarına yerleştirilmelerinde EKPSS ve kura sonucuna göre yerleştirme yöntemleri uygulanır.

a) Ortaöğretim, önlisans ve lisans mezunu engelli adayların memur kadrolarına yerleştirilmelerinde EKPSS'de alman puanlar kullanılır. Yerleştirmelerde geçerliliği devam eden birden fazla EKPSS puanı bulunan adayın en üst eğitim düzeyinden almış olduğu en yüksek EKPSS puanı dikkate alınır. Adaylar, ilan edilen kadrolara EKPSS puanı esas alınarak tercihlerine göre yerleştirilir. ilan edilen kadrolar arasından aynı kadroyu tercih eden adayların puanının eşit olması halinde diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınır."



ESKİ MADDE



(5) Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, herhangi bir kadroya yerleştirilen ancak atanamayan adaylar, aynı dönem içerisinde yapılacak yerleştirmelere başvuramaz.



YENİ MADDE



MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(5) Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde EKPSS ve kura sonucuna göre herhangi bir kadroya yerleştirilen adaylar daha sonra yapılacak yerleştirmelere geçerliliği devam eden aynı eğitim düzeyine ait EKPSS puanı veya kura kaydıyla başvuru yapamaz."



MADDE 5- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 1- (1) 2016 yılında yapılan EKPSS sonuçları ile kura kayıtları yapıldığı tarihten itibaren dört yıl geçerlidir,"



ESKİ MADDE



Madde 4 - (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

c) Dönem: Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı veya kura sonucuna göre yapılan yerleştirme ve atamaları kapsayan Engelli Kamu Personel Seçme Sınavının geçerlik süresini,



YENİ MADDE



MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.



MADDE 7- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8- Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.