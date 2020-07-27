27 Temmuz 2020 Pazartesi 15:52 - Güncelleme: 27 Temmuz 2020 Pazartesi 15:52

YKS puanları açıklandı ve üniversite adayları için tercih telaşı başladı. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebiliyorlar. Gazetecilik bölümünü tercih etmek isteyenler gazetecilik taban puanları ve başarı sıralamasını araştırıyorlar. ÖSYM öğrencilere ön bilgi vermek amacıyla 2020 YKS tercih kılavuzunu yayımladı. Kılavuza göre tercihler 6-14 Ağustos’ta gerçekleşecek. Peki gazetecilik atama puanları 2020 belli oldu mu? ÖSYM'nin yayınladığı ön bilgilendirme amaçlı YKS tercih kılavuzu haberimizde yer alıyor. İşte gazetecilik taban puanları 2020 hakkında detaylar...

2020 YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapmaya hazırlanan binlerce aday üniversite taban puanlarına odaklanmış durumda. Üniversite eğitimi almak isteyen öğrenciler tercih yapacakları üniversitelerin kontenjanlarını ve başarı sıralamalarını sorguluyor. ÖSYM öğrencilere ön bilgi vermek amacıyla 2020 YKS tercih kılavuzunu yayımladı. Kılavuza göre tercihler 6-14 Ağustos’ta gerçekleşecek.

ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI 2020

Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM’den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.

Asıl kılavuz ÖSYM tarafından tercih süresi öncesinde erişime açılacaktır.

GAZETECİLİK TABAN PUANLARI 2020 AÇIKLANDI MI?

Gazetecilik bölümü taban puanları 2020 henüz açıklanmadı. Ancak, ÖSYM tarafından ön bilgilendirme amaçlı olarak yayımlanan kılavuzu inceleyebilirsiniz. Ön bilgi kılavuzunda yer alan bazı üniversiteler ve taban puanları şu şekilde:

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Yeni Medya ve Gazetecilik (Açıköğretim) 2 TYT 250 7 9

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) Gazetecilik 4 SÖZ 80 2 141161 329,36821 2 1 5 63.425037 59.810395

ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet

Üniversitesi) Gazetecilik 4 SÖZ başarı sıralaması: 107265 taban puan: 340,28920

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi Gazetecilik 4 SÖZ Başarı sıralaması: 214318 taban puan: 311,03711

YKS BARAJ PUANI BU YIL KAÇ OLDU?

Yerleştirme yapılan lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde uygulanan 180 baraj puanı da bu yıl ile sınırlı kalmak şartıyla 170'e çekildi.

YERLEŞTİRME PUANI NEDİR?

Her aday için hesaplanmış olan Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP); 0,12 katsayısı ile çarpılarak sınav puanlarına eklenecek ve böylece adayların yerleştirme puanları hesaplanır.

TYT puanı 150'nin altında olan adaylar için yerleştirme puanı (Y-TYT) hesaplanmayacaktır.

SAY, SÖZ, EA, DİL puanı 170'in altında olan adaylar için ilgili yerleştirme puanı (Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA, Y-DİL) hesaplanmayacaktır.

TYT puanı olmayan, TYT puanı hesaplanmayan veya TYT puanı 150'nin altında olan adayların, AYT ve/veya YDT'ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA, DİL için sınav/yerleştirme puanları (Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA, Y-DİL) hesaplanmayacaktır.

TYT puanı 150' ve üzeri olan adaylardan AYT ve/veya YDT'ye giren ve cevaplamış oldukları testlere bağlı olarak 170 ve üzeri puan alanların ilgili yerleştirme puanları hesaplanacaktır.

ÖSYM tarafından düzenlenen YKS sonuçları açıklandı. 2 buçuk milyon öğrencinin katıldığı üniversite sınavı sonucunda yerleştirme puanları da belli oldu. Yerleştirme puanı, üniversite adayı gençler için önemli unsurlardan biri oluyor. Yerleştirme puanı hesaplanma şekli ile üniversite sınav sonuçlarına etkisi ile araştırılmaya devam ediliyor. Peki Yerleştirme puanı nasıl hesaplanır? İşte 2020 YKS yerleştirme puanları hakkında merak edilenler…

ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ KONTENJANLARI BELLİ OLDU!

Mühendislik Fakültesi toplam kontenjanı: 71 bin 244

Tıp Fakültesi toplam kontenjanı: 16 bin 448

Eczacılık Fakültesi toplam kontenjanı: 3 bin 893

Diş Hekimliği Fakültesi toplam kontenjanı: 7 bin 752

Hemşirelik Fakültesi toplam kontenjanı: 16 bin 239

Hukuk Fakültesi toplam kontenjanı: 16 bin 327

Ziraat-Tarım ve Doğa Bilimleri toplam kontenjanı: 6 bin 467 (Mühendislik bölümleri hariç)

Mimarlık Fakültesi toplam kontenjanı: 7 bin 985

İlahiyat-İslami Bilimler Fakülteleri toplam kontenjanı: 19 bin 353