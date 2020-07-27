27 Temmuz 2020 Pazartesi 16:10 - Güncelleme: 27 Temmuz 2020 Pazartesi 16:10

YKS puanları açıklandı ve üniversite adayları için tercih telaşı başladı. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebiliyorlar. Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü tercih etmek isteyenler Türk Dili ve Edebiyatı taban puanları ve başarı sıralamasını araştırıyorlar. ÖSYM öğrencilere ön bilgi vermek amacıyla 2020 YKS tercih kılavuzunu yayımladı. Kılavuza göre tercihler 6-14 Ağustos’ta gerçekleşecek. Peki Türk Dili ve Edebiyatı taban puanları 2020 belli oldu mu? ÖSYM'nin yayınladığı ön bilgilendirme amaçlı YKS tercih kılavuzu haberimizde yer alıyor. İşte Türk Dili ve Edebiyatı taban puanları 2020 hakkında detaylar...

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TABAN PUANLARI 2020 AÇIKLANDI MI?

Türk Dili ve Edebiyatı bölümü taban puanları 2020 henüz açıklanmadı. Ancak, ÖSYM tarafından ön bilgilendirme amaçlı olarak yayımlanan kılavuzu inceleyebilirsiniz. YKS ön bilgi kılavuzunda yer alan bazı üniversiteler ve Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği taban puanları şu şekilde:

MARMARA ÜNİVERSİTESİ /Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği /SÖZ/ 423,96205/ 5268

GAZİ ÜNİVERSİTESİ /Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği / SÖZ / 410,73866/ 9432

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ /Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği/ SÖZ/ 400,93018/ 14259

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ / Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği SÖZ / 379,22275/ 32921

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ / Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği/ SÖZ / 375,94427/ 36901

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği SÖZ 20 367,75533 48469

DİCLE ÜNİVERSİTESİ/ Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği/ SÖZ/ 363,99795/ 54694

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/ Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği/ SÖZ/ 363,83063/ 54991

2020-YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI 2020

Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM’den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.

Asıl kılavuz ÖSYM tarafından tercih süresi öncesinde erişime açılacaktır.

2020 YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapmaya hazırlanan binlerce aday üniversite taban puanlarına odaklanmış durumda. Üniversite eğitimi almak isteyen öğrenciler tercih yapacakları üniversitelerin kontenjanlarını ve başarı sıralamalarını sorguluyor. ÖSYM öğrencilere ön bilgi vermek amacıyla 2020 YKS tercih kılavuzunu yayımladı. Kılavuza göre tercihler 6-14 Ağustos’ta gerçekleşecek.

YKS BARAJ PUANI BU YIL KAÇ OLDU?

Yerleştirme yapılan lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde uygulanan 180 baraj puanı da bu yıl ile sınırlı kalmak şartıyla 170'e çekildi.

ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ KONTENJANLARI BELLİ OLDU!

Mühendislik Fakültesi toplam kontenjanı: 71 bin 244

Tıp Fakültesi toplam kontenjanı: 16 bin 448

Eczacılık Fakültesi toplam kontenjanı: 3 bin 893

Diş Hekimliği Fakültesi toplam kontenjanı: 7 bin 752

Hemşirelik Fakültesi toplam kontenjanı: 16 bin 239

Hukuk Fakültesi toplam kontenjanı: 16 bin 327

Ziraat-Tarım ve Doğa Bilimleri toplam kontenjanı: 6 bin 467 (Mühendislik bölümleri hariç)

Mimarlık Fakültesi toplam kontenjanı: 7 bin 985

İlahiyat-İslami Bilimler Fakülteleri toplam kontenjanı: 19 bin 353

Gazetecilik taban puanları 2020 belli oldu mu?

Çoçuk gelişimi atama puanları belli oldu mu?