Görevde yükselme sonuçları 2019 MEB son dakika GYS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Görevde yükselme GYS sınav sonuçları 2019 yılı için araştırılıyor. MEB GYS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? GYS sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Adaylar heyecanla sonuçların açıklanmasını bekliuorlar. Görevde Yükselme Sınavı kamuda çalışan memurların bulunduğu konumdan daha yüksek mevkideki memurluklar için girdiği bir sınavdır. Bu sınav dâhilinde memurların daha üst kariyer planlamalarını destek vermek amacıyla uygulanmaktadır. Görevde yükselme sınavı 9 Aralık tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapıldı. Sınavın ardından ŞEF A ve B kitapçığı ile memurluk A ve B kitapçığı altında yayınlanan sorularda sınava ilişkin detaylar açıklandı. Şimdi gözler sonuç açıklamasına çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı takvim bilgilerine göre görevde yükselme sınav sonuçları, 10 Ocak 2019 tarihinde Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü üzerinden duyurulacak. Sınava giren tüm adaylar için [Puan = (Doğru Sayısı /Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılarak başarı puanı hesaplanıyor. Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak, doğru cevaplar dikkate alınarak 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı olacaklar. Yanlış cevapların doğru cevaplara bir etkisi olmuyor. Sınavda yer alacak her soru puan olarak eşit ağırlığa sahiptir. Tam puan virgülden sonra ondalık dilim ne olursa olsun bir üst puana tamamlanmıyor. GYS sonuçları ile ilgili detaylara haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

GYS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı takvim bilgilerine göre görevde yükselme sınav sonuçları, 10 Ocak 2019 tarihinde Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü üzerinden açıklanacak.

Sonuçlar açıklanır açıklanmaz haberimiz güncellenecektir.

GÖREVDE YÜKSELME SINAVI İÇİN ARANAN ŞARTLAR

Görevde Yükselme Sınavına girmek için bazı şartları da sağlamanız gerekir. Bu şartların başında öğrenim düzeyi gelmektedir. Şube Müdürü, Müdür, Başmühendis, Eğitim Uzmanı, APK Uzmanı, Araştırmacı, Uzman, Müdür Yardımcısı gibi mesleklerde olup da yükselmek isteyenler için aranan öğrenim şartı en az 4 yıllık fakülte mezunu olmak olmaktır. Programcı, Şef, Amir gibi mesleklere sahip olanlar ise iki yıllık fakülte mezunu olması gerekir. Memur, Muhasebeci, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Şoförler gibi mesleklerde olan kişilerde ise aranan öğrenim düzeyi ise en az orta öğretimden mezun olması şartıdır. Tabi bunun yanında özel kurumlar kendilerine ait yönetmeliklerde öğrenim düzeyi isteği farklı olabilir.

SINAV SONUÇLARI NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR?

Sınava giren tüm adaylar için [Puan = (Doğru Sayısı /Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılarak başarı puanı hesaplanır.

Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak, doğru cevaplar dikkate alınarak 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

Sınavda yer alacak her soru puan olarak eşit ağırlığa sahiptir. Tam puan virgülden sonra ondalık dilim ne olursa olsun bir üst puana tamamlanmaz.

Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Yürütme Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 9/12/2016 tarihli ve 29913 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 69 uncu maddesiyle, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin ikinci fıkrasına eklenen “Sınavlarda iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.” hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır.

Adayların; sınav puanının eşit olması hâlinde başarı sıralaması, Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümleri doğrultusunda değerlendirilir.