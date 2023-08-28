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Eğitim

GSB personel alımı başvuruları nereden yapılır? 2023 GSB personel alımı başvuru ekranı

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) merkez ve taşra teşkilat birimlerinde istihdam edilmek üzere: Psikolog, Büro Personeli ve Destek Personeli, Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve Destek Personeli (Bakım-Onarım) görevlisi olmak üzere toplam 11 bin 455 personel alımı yapacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı bugün erişime açıldı. Buna göre GSB personel alımı başvuruları nereden yapılır? İşte 2023 GSB personel alımı başvuru ekranı

28 Ağustos 2023 Pazartesi 12:45 - Güncelleme:
GSB personel alımı başvuruları nereden yapılır? 2023 GSB personel alımı başvuru ekranı
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GSB personel alımı başvuruları başladı. Adaylar GSB başvurularını 28 Ağustos ile 6 Eylül tarihleri arasında Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı üzerinden yapabilecek. Başvuruda bulunacak adayların, 2022 KPSS B grubu KPSS P3 puanı, 2022 KPSS B grubu KPSS P94 puanı, 2022 KPSS B grubu KPSS P93 puanı ve KPSS P94 puanı elde etmiş olması gerekiyor. Peki GSB personel alımı başvuruları nereden yapılır? 2023 GSB personel alımı başvuru ekranı

GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NEREDEN YAPILIR?

Adaylar GSB personel alımı başvurularını, alımların Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından e-Devlet üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden elektronik ortamda yapabilecek.

GSB personel alımı başvuruları e-Devlet üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden gerçekleşecek.

2023 GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI

GSB PERSONEL ALIMI İÇİN ESAS ALINACAK KPSS PUANLARI

Psikolog KPSS B grubu KPSS P3 puanı (Asgari puan: 70)

Büro personeli KPSS B grubu KPSS P3 puanı (Asgari puan: 70)

Koruma ve Güvenlik Görevlisi KPSS B grubu KPSS P93 (Asgari puan: 70)

Destek Personeli (Temizlik, Bakım-Onarım) KPSS B grubu KPSS P94 puanı (Asgari puan: 50)

GSB PERSONEL ALIMI TAŞRA TEŞKİLATI KONTENJANLARI

Psikolog 400

Büro Personeli 3150

Destek Personeli (Temizlik) Erkek (1582), Kadın (1618)

Koruma ve Güvenlik Görevlisi Erkek (2246), Kadın (1354)

Destek Personeli (Bakım-Onarım/Elektrik Tesisatçısı) 152

Destek Personeli (Bakım-Onarım/Sıhhi Tesisatçı) 165

Destek Personeli (Bakım-Onarım/Havuz Suyu Operatörü) 165

Destek Personeli (Bakım-Onarım/İklimlendirme Personeli) 376

GSB PERSONEL ALIMI MERKEZ TEŞKİLATI KONTEJANLARI

Büro Personeli 145

Destek Personeli (Temizlik) Erkek (39), Kadın (20)

Koruma ve Güvenlik Görevlisi Erkek (12), Kadın (10)

Destek Personeli (Bakım-Onarım/Elektrik Tesisatçısı) 5

Destek Personeli (Bakım-Onarım/Sıhhi Tesisatçı) 10

Destek Personeli (Bakım-Onarım/Havuz Suyu Operatörü) 1

Destek Personeli (Bakım-Onarım/İklimlendirme Personeli) 5

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